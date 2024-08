Grande Fratello, Orefice dice no a Signorini. Ecco perché

Il Grande Fratello non è ancora iniziato ma sta già regalando ai suoi fans dei colpi di scena. Nelle ultime ore infatti, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva divulgato la notizia che vedeva l’attore di origini napoletane, Antonio Orefice, come prossimo concorrente del celebre reality show. Orefice, divenuto famoso per la sua partecipazione nel cast di Mare Fuori, avrebbe quindi dovuto varcare la porta rossa il prossimo 16 settembre. A quanto pare però i piani dell’attore sono del tutto diversi e, come comunicato da lui stesso, la Casa più spiata d’Italia dovrà attendere.

Antonio Orefice rinuncia al GF

Ebbene si, Alfonso Signorini ha ricevuto un bel no. Come affermato dallo stesso attore sul suo profilo Instagram, nel corso del prossimo anno ci saranno molti altri progetti lavorativi che lo terranno occupato e lontano dalla Casa più Spiata d’Italia.

In seguito, tra i tanti che hanno commentato la notizia, vi è stato anche Amedeo Venza. L’esperto di gossip ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram una story nella quale riportava e commentava le ragioni dietro alla clamorosa rinuncia di Orefice.

“Orefice rinuncia al Grande Fratello all’ultimo momento per fare un musical! E ha fatto bene, il lavoro prima di tutto” ha commentato l’esperto di gossip. L’attore napoletano ha quindi deciso di accantonare l’idea di entrare nella Casa più spiata d’Italia per prendere parte a “Mare Fuori – Il musical“. Il progetto teatrale, diretto da Alessandro Siani, ha già debuttato lo scorso dicembre e tra i suoi protagonisti si possono annoverare sia alcuni degli attori più amati dell’omonima serie televisiva, come Maria Esposito, ma anche alcune vecchie glorie di Amici, come Mattia Zenzola che vinse l’edizione del 2023.

In effetti, se si va a controllare online, il cast completo del musical era già stato definito da tempo e la partecipazione di Orefice era quindi sicura. È quindi del tutto normale che, dopo aver dato la sua parola per un progetto di questo tipo, l’attore napoletano non abbia potuto dire di no per entrare a far parte del cast del Grande Fratello. Ecco quindi risolto l’arcano: infatti, in molti ieri si sono chiesti come mai Orefice avesse detto di si al Grande Fratello quando in realtà aveva già in ballo il musical.

Poco dopo la story di Venza, è arrivata anche la conferma da parte della Marzano, che ha commentato la scelta dell’attore napoletano dicendo: “Si, gli sembrava brutto dire che ha dato due di picche al Grande Fratello, è un ragazzo educato e lo andremo a vedere a teatro“.

Le novità di quest’anno

Tra poche settimane quindi Alfonso Signorini e la sua “squadra” torneranno a fare compagnia agli italiani e, a quanto pare, le novità in ballo per questa edizione del celebre reality show saranno molte. Come anticipato, la prima puntata andrà in onda lunedì 16 settembre e, stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, la prima cosa a cambiare sarà proprio la Casa. Infatti, la storica location del Grande Fratello si prepara a fare i bagagli e traslocare da Cinecittà agli studi Lumina, sempre a Roma.