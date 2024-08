Grande Fratello: nel cast anche noto attore di Mare Fuori! (rumor)

Gli appassionati del Grande Fratello non vedono l’ora che vada in onda la prossima stagione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Sul web già è iniziato il toto nomi su chi potrebbero essere i protagonisti della nuova edizione. Tra le diverse indiscrezioni a riguardo, l’ultima vedrebbe nel cast anche un noto attore della serie tv di Rai 2 Mare Fuori. Scopriamo meglio di chi si tratta e chi ha lanciato il rumor.

Antonio Orefice al Grande Fratello

E’ partito già da qualche settimana il toto nomi sui possibili protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello. Proprio nelle ultime ore sui social è stata lanciata un’indiscrezione secondo la quale nel cast potrebbe esserci anche un attore che ha recitato nella serie tv di Rai 2 Mare Fuori. Stiamo parlando nello specifico di Antonio Orefice, volto non nuovo ai reality. L’attore ha difatti preso parte lo scorso anno a Pechino Express in compagnia di Artem Tkachuk, con il quale componeva la squadra dei Fratm. Orefice ha interpretato precisamente il ruolo di Totò nella nota serie ambientata in un carcere napoletano.

A lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha dato per certa la sua partecipazione al reality con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. A confermare la voce è stato anche un altro noto esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale ha ricondiviso quanto scritto dalla Marzano.

Di seguito le due storie in merito alla partecipazione di Antonio Orefice nella prossima edizione del Grande Fratello:

Come scritto da Deianira Marzano la notizia era già stata data in diretta su Radio Marte.

Sebbene la presenza nel cast del reality di Antonio Orefice sia stata data per certa dai due esperti di gossip per il momento ancora non c’è stata alcuna conferma da parte del diretto interessato o dalla produzione del programma. Si tratta quindi di una semplice voce e non resta che aspettare una dichiarazione ufficiale a riguardo. Potrebbe difatti arrivare una smentita così come avvenuto già per altri vip, una tra questi la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani.