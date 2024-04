Pechino Express, Barbara dopo l’uscita dei Fratm: “Piango come…”

La puntata di Pechino Express andata in onda ieri sera su Sky Uno ha portato numerose lacrime – e anche qualche polemica! -. In particolare ha commosso tutti, Costantino della Gherardesca compreso, l’eliminazione della squadra dei Fratm da parte dei Pasticcieri. Si trattava difatti di una delle coppie maggiormente amate di quest’edizione, tanto che il pubblico ha scatenato una vera e propria rivolta sui social.

Nella puntata di Pechino express di giovedì 25 aprile ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. I due potevano decidere chi eliminare tra i Fratm e le Ballerine, arrivati rispettivamente penultimi ed ultime. La scelta è ricaduta sui primi, che hanno quindi dovuto abbandonare per sempre il programma. Le altre coppie, in particolare quella delle Amiche, hanno mostrato un grande dispiacere per la loro uscita e perfino il conduttore Costantino della Gherardesca è scoppiato in lacrime.

Anche il giorno dopo alla messa in onda del programma, i messaggi di solidarietà verso Antonio ed Artem, componenti della squadra dei Fratm, hanno continuato ad arrivare. In particolare Barbara Petrillo della squadra delle Amiche ha pubblicato una tenerissima storia sul suo profilo Instagram ufficiale, dedicata proprio ai due ragazzi napoletani. Nello specifico ha condiviso un video dove sullo schermo di un televisore si vede il momento dell’eliminazione dei Fratm.

Il filmato è stato accompagnato dalla didascalia “Piango come se non ci fossi stata” e Barbara ha taggato proprio Antonio. L’attore di Mare Fuori ha poi ricondiviso la storia, scrivendo “Cuore mio”. Tra la squadra delle Amiche e quella dei Fratm si era difatti venuto a creare un fortissimo legame e spesso le coppie si erano aiutate durante le diverse prove (anche se nell’ultima puntata le Amiche avevano deciso di penalizzare i ragazzi, scatenando qualche polemica).

Qui di seguito la storia pubblicata da Barbara su Instagram:

Il commento dei Fratm all’uscita

Anche i Fratm hanno commentato la loro eliminazione dal programma. In particolare Antonio Orefice ha voluto sottolineare l’importanza non di vincere ma di raccontare una storia. Ha rimarcato il suo essere fiero di essere napoletano e di aver conosciuto Artem, con cui si è creato un legame di vera fratellanza. L’attore di Mare Fuori ha anche pubblicato un post su Instagram per ringraziare Pechino Express per la meravigliosa esperienza, così come i suoi compagni di viaggio e i telespettatori che gli hanno dimostrato sempre affetto.

Qui di seguito quanto scritto da Orefice sul social: