Pechino Express, in puntata dominano le lacrime: chi è eliminato

Nella puntata di Pechino Express andata in onda giovedì 25 aprile ci sono stati diversi momenti carichi d’intensità. Uno di questi ha visto coinvolta la squadra delle Amiche. Anche il momento dell’eliminazione ha portato lacrime (oltre che numerose polemiche sui social da parte dei telespettatori). A dover abbandonare il programma è stata la coppia dei Fratm.

Al momento dell’interruzione della gara da parte di Costantino Della Gherardesca, tutte le squadre hanno dovuto cercarsi un posto dove trascorrere la notte come da consuetudine. La coppia delle Amiche, composta da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo, ha trovato ospitalità a casa di una famiglia che stava commemorando la scomparsa di un bambino. Le due ragazze sono state invitate ad unirsi alla cerimonia, vivendo così un momento particolarmente emozionante ed intenso. Maddalena e Barbara sono difatti scoppiate in lacrime, mostrando una forte empatia con i genitori del defunto, soprattutto perché entrambe mamme.

Sono state proprio le lacrime a dominare tutta la puntata. L’eliminazione della serata, difatti, ha scatenato commozione (ed anche rabbia) sia da parte degli altri concorrenti che da parte dei telespettatori.

I Pasticcieri eliminano i Fratm

La prima coppia ad arrivare al tappeto rosso è stata quella dei Pasticcieri, composta dai fratelli Damiano e Massimiliano Carrara. Al secondo posto sono arrivate le Amiche. Terze Italia-Argentina, che hanno polemizzato per essere state penalizzate da Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo nell’ultima prova. Tuttavia non sono state loro a rischiare l’eliminazione. Ultime ad essere arrivate al tappeto rosso sono state difatti le ballerine, mentre penultimi i Fratm. Al momento di decidere chi delle due squadre eliminare, i Pasticcieri hanno fatto il nome dei Fratm.

La loro scelta ha fatto parecchio discutere. In particolar modo a non prenderla bene sono state le Amiche, da sempre alleate dei Fratm (anche se nella prima prova della puntata avevano deciso di penalizzarli). Maddalena e Barbara hanno difatti promesso di vendicare gli amici eliminati. Anche le altre coppie si sono commosse e perfino il conduttore Costantino Della Gherardesca. Con la loro spontaneità e genuinità avevano difatti conquistato proprio tutti, soprattutto il pubblico a casa che si è lamentato sul web per la decisione dei Pasticcieri. Sembra un po’ un dejà vu di quanto avvenuto con i Caressa.

