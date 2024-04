Pechino Express, bufera sui social post puntata: “Vergognosi”

Ieri è andato in onda su Sky Uno Pechino Express, condotto da Costantino Della Gherardesca insieme all’inviato Fru dei The Jackal. Eliminati della puntata sono stati I Caressa, nominati dalla coppia dei Pasticcieri formata da Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano. L’abbandono del programma di Fabio e sua figlia Eleonora proprio non è andato giù al pubblico. La loro era difatti una delle coppie più amate dai telespettatori. Tuttavia la loro eliminazione non è stata l’unica cosa a far discutere. La puntata ha difatti alimentato numerose polemiche e critiche sul web.

Cosa non è andato giù al web

I concorrenti si trovavano in Laos, uno dei paesi da attraversare durante questa edizione di Pechino Express. Per la prima tappa alle coppie è stato chiesto di dividersi. Il conduttore ha formato quindi delle squadre miste ed una di queste è stata quella formata da Artem dei Fratm e Megan delle Ballerine. I due hanno faticato a trovare un equilibrio. Lei lamentava difatti un’eccessiva freddezza da parte dell’attore di Mare Fuori, il quale le ha anche chiesto di dormire separati per una questione di rispetto verso sua moglie. L’atteggiamento di Artem non solo ha portato alle lacrime di Megan ma ha anche scatenato diversi commenti negativi da parte del pubblico.

La coppia delle Ballerine si è poi resa protagonista di un altro episodio spiacevole con un’altra coppia, quella di Italia-Argentina. Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal sono state difatti penalizzate da Megan e Maddalena che le hanno attribuito un malus abbastanza pesante. Le due hanno dovuto ripetere la prove dei “7 mostri” due volte, mangiando serpenti, insetti, sangue cotto, placenta di mucca ed altri cibi del posto.

Una volta terminata Fiordelisi e Bernal hanno rivolto alle Ballerine delle parole abbastanza pesanti:

Siete delle st****! Fatevelo dire, davvero. Vomitate tanto!

Hanno poi provato a rubare il passaggio a Megan e Maddalena. Il loro comportamento ha scatenato una bufera sui social e sono stati numerosi i commenti contro di loro.

La vera bufera, tuttavia, si è scatenata per l’eliminazione della coppia dei Caressa, nominati da quella dei Pasticcieri. Proprio durante la fase delle coppie miste Damiano aveva gareggiato al fianco di Fabio, pertanto i più non si aspettavano che facesse il suo nome e quello di sua figlia Eleonora. La decisione sua e di Massimiliano proprio non è andata giù agli spettatori, che li hanno aspramente criticati.

C’è stato tuttavia anche chi ha preso le parti dei Pasticcieri e ricordato come si tratti di una gara. Di conseguenza, si tende ad eliminare le coppie più forti.