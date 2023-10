Pechino Express 2024, il cast: dalla Fiordelisi alle star di Mare Fuori

È ufficiale: il cast della nuova edizione di Pechino Express è stato finalmente annunciato. Al timone del programma troveremo ancora una volta Costantino Della Gherardesca. Al suo fianco, però, ci sarà un nuovo inviato: Fru dei The Jackal. Il comico ha preso parte al programma due anni fa in coppia con Aurora Leone, trasformandosi in uno dei concorrenti più amati. Fuori, dunque, Enzo Miccio, che dopo l’avventura dello scorso anno, non tornerà alla co-conduzione del reality. Saranno otto le coppie che percorreranno la “Rotta del Dragone”, un epico viaggio che inizierà dal Vietnam del Nord, per poi arrivare in Laos e infine concludere il percorso nello Sri Lanka.

Di seguito tutti i nomi delle coppie concorrenti di di Pechino Express 11:

Fabio ed Eleonora Caressa : il noto telecronista sportivo parteciperà insieme alla figlia avuta insieme a Benedetta Parodi, Eleonora, di 19 anni;

: il noto telecronista sportivo parteciperà insieme alla figlia avuta insieme a Benedetta Parodi, Eleonora, di 19 anni; Damiano e Massimiliano Carrara : il pasticciere, conduttore e star di Real Time partirà insieme al fratello Massimiliano. Quest’ultimo vive a Los Angeles, dove gestisce 3 famose pasticcierie;

: il pasticciere, conduttore e star di Real Time partirà insieme al fratello Massimiliano. Quest’ultimo vive a Los Angeles, dove gestisce 3 famose pasticcierie; Artem e Antonio Orefice : tra le coppie in partenza, troviamo i due attori di Mare Fuori. Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della famosa serie di Rai 2 quattro anni fa e, adesso, affronteranno quest’inedita avventura insieme;

: tra le coppie in partenza, troviamo i due attori di Mare Fuori. Artem e Antonio si sono conosciuti sul set della famosa serie di Rai 2 quattro anni fa e, adesso, affronteranno quest’inedita avventura insieme; Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi : il comico e attore italiano parteciperà al fiano della moglie Elisabetta, stilista di moda. I due sono sposati dal 1986 e hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini;

: il comico e attore italiano parteciperà al fiano della moglie Elisabetta, stilista di moda. I due sono sposati dal 1986 e hanno due figli, Giacomo e Davide, e tre nipotini; Nancy Brilli e Pierluigi Iorio : negli ultimi cinque anni i due noti attori sono riusciti a consolidare una forte amicizia, che li ha portati a decidere di partire insieme in questo epico viaggio;

: negli ultimi cinque anni i due noti attori sono riusciti a consolidare una forte amicizia, che li ha portati a decidere di partire insieme in questo epico viaggio; Kristian Ghedina e Francesca Piccinini : due leggende dello sport insieme. Uno dei discesisti italiani più vittoriosi del mondo e una delle pallavoliste più note e amate faranno squadra mettendosi alla prova in questa nuova avventura;

: due leggende dello sport insieme. Uno dei discesisti italiani più vittoriosi del mondo e una delle pallavoliste più note e amate faranno squadra mettendosi alla prova in questa nuova avventura; Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo : come anticipato dai gossip, le due showgirl e grandi amiche parteciperanno in coppia al reality di Sky;

: come anticipato dai gossip, le due showgirl e grandi amiche parteciperanno in coppia al reality di Sky; Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi: le due modelle e influencer si sono unite per diventare una delle coppie della nuova edizione di Pechino. Com’è noto, l’ex vippona avrebbe dovuto partecipare insieme a Sophie Codegoni. Tuttavia, a causa di presunti problemi con il compagno Alessandro Basciano, la Codegoni si sarebbe tirata indietro, lasciando spazio all’ex naufraga.

Dunque, tutto è pronto: tra poco inizieranno le riprese di questa 11esima edizione di Pechino Express, che vedremo nella primavera del 2024 su Sky e in streaming su NOW.