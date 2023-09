Sophie Codegoni rinuncia a Pechino Express: c’entra Basciano

Continua a far discutere la crisi vissuta da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Il tutto è partito alcuni giorni fa da un unfollow su Instagram da parte del deejay alla fidanzata, un gesto che ha subito allarmato i fan e fatto pensare ad una presunta lite. Difatti, la stessa cosa era successa già alcuni mesi fa: i due avevano smesso di seguirsi sui social, per poi rimettere il segui poche ore dopo, ammettendo di essere una coppia molto impulsiva. Ebbene, questa volta, però, le cose tra i “Basciagoni” non si sono risolte nel giro di alcune ore, tanto che due giorni fa Sophie aveva deciso di scrivere un comunicato nelle sue storie, parlando di come stessero affrontando un momento difficile della loro storia con la speranza, però, di poter risolvere presto le cose per il benestare della loro famiglia.

Ma, ecco che neanche 24 ore dopo, Basciano e l’influencer si sono subito mostrati nuovamente insieme, prima in un video e poi in un post su Instagram, con tanto di ti amo e dichiarazioni d’amore. Insomma, crisi rientrata per gli ex vipponi, che sembrerebbero aver risolto subito i loro problemi. Ma, cos’ha provocato questa, seppur breve, rottura? A svelare i retroscena è stato Gabriele Parpiglia, il quale ha rivelato che alla base di tutto ciò ci sarebbe una presunta partecipazione di Sophie Codegoni a Pechino Express. L’ex bonas di Avanti un altro, infatti, sarebbe dovuta partire come concorrente della nuova edizione del programma di Sky in coppia con Antonella Fiordelisi.

A quanto pare, però, le trattative erano state fatte all’oscuro di Alessandro Basciano, che, dopo averlo scoperto, sarebbe andato su tutte le furie. Il deejay si sarebbe mostrato totalmente contrario a questa scelta, dato che la coppia ha avuto solamente pochi mesi fa una figlia, la piccola Celine Blue. Addirittura, la situazione sarebbe degenerata a tal punto che Alessandro avrebbe addirittura contattato dei legali. Tuttavia, dopo una profonda riflessione, Sophie avrebbe cambiato idea, rinunciando a partecipare al reality per poter stare a casa con la sua bambina. Ovviamente, il compagno ha accettato con grande gioia la notizia e sarebbe subito tornato il sereno tra i due.

Chiaramente, è necessario specificare che si tratta solamente d’indiscrezioni e che non è chiaro se tale notizia sia effettivamente vera. Certo è che da giorni si mormorava di una possibile partenza della Codegoni e della Fiordelisi per Pechino Express. A questo punto, allora, viene da chiedersi se la sua collega, Antonella, sia ancora in lizza per il programma Sky e, nel caso, quale sarà la sua nuova compagna di viaggio.