Antonella Fiordelisi torna in tv su Sky: trattive e retroscena

Antonella Fiordelisi, discussa protagonista del Grande Fratello Vip 7, potrebbe presto tornare sul piccolo schermo. Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, l’influencer campana parteciperà, in qualità di concorrente, alla prossima edizione di Pechino Express, la cui messa in onda è prevista su Sky per la primavera 2024 mentre le registrazioni del reality dovrebbero svolgersi tra qualche settimana, ossia durante l’autunno/inverno 2023.

Di recente, sono trapelate altre indiscrezioni relative al cast. In particolare sono spuntati due nomi, entrambi ex allievi di Amici di Maria De Filippi: quello di LDA, figlio di Gigi D’Alessio, e quello di Aka7even. Si mormora che i due cantanti, molto amici nella vita privata, potrebbero essere in gara in coppia. Inoltre è trapelato anche il nome dell’attore romano Enzo Salvi. Al momento Sky non ha ancora ufficializzato alcun concorrente, quindi si resta in attesa di conferme.

Tornando ad Antonella Fiordelisi, pare che la giovane, che è da poco tornata single (la love story burrascosa con Edoardo Donnamaria pare si sia chiusa definitivamente senza possibilità che arrivi un nuovo ritorno di fiamma), sia anche corteggiata da uno show Mediaset. Quale? La Pupa e il Secchione. Il programma dovrebbe tornare in onda su Italia Uno in primavera e dovrebbe essere affidato ad Enrico Papi.

Niente da fare per Antonella Fiordelisi ad Avanti un Altro: Sonia Bruganelli chiude la porta all’ex gieffina

Tramontate invece le possibilità di vedere la Fiordelisi ad Avanti un Altro, quiz show preserale di Canale Cinque condotto da Paolo Bonolis. Nelle scorse settimane era emersa la voce che la campana avrebbe potuto prendere il posto di Sophie Codegoni, divenendo la nuova Bonas del programma.

Su tale indiscrezione è intervenuta direttamente Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis (i due hanno ufficializzato la fine del matrimonio prima dell’inizio dell’estate) nonché produttrice del format. Ebbene, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha dichiarato che Sophie Codegoni non è stata riconfermata e che la Fiordelisi non la sostituirà. Non resta quindi che rimanere in attesa di scoprire chi andrà a ricoprire quel ruolo.