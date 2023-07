Avanti un altro, Bruganelli dura: “Sophie e Fiordelisi fuori dal cast”

La produttrice ha reso noto che non c’è spazio nel cast di Avanti un altro per la Codegoni e per la Fiordelisi

Sophie Codegoni è fuori da Avanti un Altro e Antonella Fiordelisi non prenderà il suo. A dirlo senza troppi giri di parole è Sonia Bruganelli, vale a dire colei che produce il popolare quiz show di Canale Cinque. L’ex moglie di Paolo Bonolis è intervenuta via social dopo che nelle scorse ore sono circolate delle indiscrezioni che raccontavano di non meglio specificate trattative tra il programma e la Fiordelisi. Di vero non c’è nulla. La Bruganelli ha bollato il tutto come fake news ed ha preso la palla al balzo anche per rendere noto, in modo piuttosto ruvido, che Sophie Codegoni non farà più parte del cast nella prossima stagione.

Bruganelli, tabula rasa per quel che riguarda ex GF Vip ed ex Isola dei Famosi

“La Bonas della nuova edizione di Avanti un altro NON avrà il volto della Codegoni e nemmeno quello della Fiordelisi! E quindi Avanti un’altra o più di una. A ricoprire uno dei ruoli più ambiti del preserale di Canale Cinque potrebbero esserci vecchie glorie e nuove sorprese che sicuramente non prevedono il ripescaggio di ex gieffini, isolani o altro. Tutte le notizie ufficiali che riguardano i casting e la scelta dei personaggi le trovate qui!”. Così la Bruganelli sul profilo Instagram di Sdl.tv, vale a dire la sua società di produzione.

Sonia Bruganelli e Sophie hanno litigato?

Poche settimane fa è trapelata una ricostruzione che voleva Sonia e Sophie protagoniste di una furiosa lite nel dietro le quinte di Avanti un altro. Qualcuno sostenne che fossere persino arrivate quasi alle mani. La Bruganelli si è affrettata a smentire: “Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”.

A voler ben guardare l’ex moglie di Bonolis ha smentito di essere arrivata quasi alle mani, ma non che ci siano stati dei dissapori con l’ex tronista. Fatto sta che attriti o no, la Codegoni, dopo aver ricoperto il ruolo di Bonas, ora è ufficialmente fuori dal cast di Avanti un altro. E non c’è alcuna possibilità per la Fiordelisi. A colpire anche il passaggio in cui la Bruganelli ha specificato in modo ruvido che non pescherà né dagli ex GF Vip né dagli ex Isola dei Famosi. Chissà perché una tale sottolineatura. Inoltre da evidenziare come non sia stata riservata alla Codegoni alcuna parola di ringraziamento, come, di rito, solitamente avviene.

Avanti un altro, utima stagione

Il prossimo anno, salvo colpi di scena, andrà in onda l’ultima stagione del quiz show condotto da Paolo Bonolis il quale di recente è tornato a ribadire la sua volontà di abbandonare la tv a breve. Non tutti però credono al ritiro a vita privata del presentatore romano. Gerry Scotti ad esempio è convinto che il collega proseguirà a lavorare in tv ancora per molti anni.