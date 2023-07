Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla quasi rissa con Sophie

Sonia Bruganelli interviene sul gossip che la vede protagonista di un brutto litigio con Sophie Codegoni. Questa furiosa lite con l’ex concorrente del GF Vip è davvero avvenuto? A quanto pare no. La stessa ex moglie di Paolo Bonolis decide di mettere a tacere queste velenose voci che la riguardando, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Qui condivide direttamente la risposta data ieri da Gabriele Parpiglia.

Nella giornata di ieri, il giornalista è intervenuto per smentire il rumor. Convinto che Sonia e Sophie non l’avrebbero mai potuto smentire, Parpiglia ha tentando di placare le cattive voci così:

“Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”

Ma il suo intervento non è bastato, in quanto il rumor ha continuato a circolare anche in queste ore. Ed ecco che ora interviene Sonia Bruganelli per fermare i gossip. Condividendo la risposta di Gabriela Parpiglia, per dare una spiegazione al pubblico sull’indiscrezione circolata ieri, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha smentito totalmente.

Dunque, nessuna lite arrivata quasi alle mani tra Sonia e Sophie. Il gossip è spuntato fuori dal canale Telegram di Fabrizio Corona. Infatti, proprio l’ex re dei paparazzi ha deciso di raccontare questa indiscrezione. In particolare, si è detto convinto del fatto che la Codegoni non vestirà più i panni della Bonas ad Avanti un Altro!, il programma di Paolo Bonolis.

Dopo aver lanciato una serie di duri attacchi alla mamma di Sophie, Corona ha parlato di un “litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione”. La persona che avrebbe assistito a questa scena sarebbe addirittura intervenuta “perché stavano arrivando alle mani”. Durante questo litigio, inoltre, non sono mancate urla e parolacce.

Il rumor da lui lanciato vedeva la Codegoni toccare Sonia, in una lite che stava per diventare “una brutta scena”. Alla fine sembra proprio che tutto questo non sia mai accaduto, in quanto Bruganelli smentisce il racconto. Intanto, da parte di Sophie regna il silenzio al riguardo. Ora i fan sono, però, curiosi di scoprire se effettivamente la Codegoni non sarà presente ad Avanti un Altro! come Bonas, indipendentemente da questo litigio, pare mai avvenuto.