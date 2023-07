Sophie Codegoni “via da Avanti un altro: quasi alle mani con Sonia”

Sul suo canale Telegram, Fabrizio Corona ha sganciato una vera e propria bomba. Sembrerebbe che Sophie Codegoni non farà più parte del cast di Avanti un altro. Il motivo sarebbe da ricercarsi in un litigio con Sonia Bruganelli durante una delle ultime puntate della registrazione.

Fabrizio Corona spiega il litigio tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli

Attraverso un messaggio su Telegram, Fabrizio Corona ha raccontato la situazione nel dettaglio, riportando alcuni retroscena che sarebbero da prendere con le pinze, data la mancanza di conferme:

“Le mie fonti arrivano ovunque da 20 anni. Vi svelo in anteprima che la Bonas (o rifattas) Sophie Codegoni non sarà più nel cast del programma di Bonolis. Durante una delle ultime puntate della registrazione, Sophie Codegoni gestita e rappresentata dalla madre, che vive soltanto per l’immagine, la visibilità, il successo, i guadagni e i contratti della vita della figlia, che ha trasformato da ragazza semplice a donna snob, già vecchia, senza nessuna dote artistica e anche qualità estetica, vi è stato un litigio furioso con la moglie di Bonolis sui contenuti da girare per la trasmissione“.

In un messaggio in cui Fabrizio Corona si è lasciato andare a parole poco piacevoli su Sophie Codegoni e sulla madre della ragazza, viene spiegato anche cosa sarebbe successo durante il presunto litigio. Una scena, quella descritta dal suddetto, che farebbe capire il grande clima di tensione e nervosismo presente in quel momento. Nel messaggio di Corona, si può leggere dell’altro:

“Una persona presente mi ha raccontato che è dovuta intervenire perché stavano arrivando alle mani. Sono seguite urla, grida e ‘vaffa’ vari. Risultato? dalla prossima stagione non sarà più la bonas di Avanti un Altro, Sophie Codegoni è stata fatta fuori subito! Già riaperti ufficialmente i casting“.

Le parole del testimone: Sophie e Sonia vengono alle mani

In un secondo messaggio, sempre sul canale Telegram, Fabrizio Corona ha pubblicato un audio inviatogli proprio dalla persona che avrebbe separato Sophie e Sonia che, altrimenti, sarebbero venute alle mani. La presente, che a detta di Fabrizio Corona sarebbe una ragazza molto conosciuta, ha confermato come le due se le sarebbero dette di tutti i colori, quindi l’intervento per evitare che le due potessero dar luogo ad una brutta scena. Alla fine del messaggio audio, la persona ha chiesto che venisse mantenuto l’anonimato. Ecco le sue parole:

“Praticamente c’è stato questo litigio che vi ho detto e poi se le sono dette di tutti i colori, stavano venendo alle mani praticamente perché Sonia si è avvicinata, Sophie ha iniziato a toccarla come dire no? Sono dovuta intervenire altrimenti finiva in una brutta scena, veramente. Molto triste. Però Fabri, mi raccomando, non mettere il mio nome, non mi va di finire nei casini, capisci?“

Come detto, non è chiaro quanto siano attendibili tali dichiarazioni. Al momento, nessuno dei diretti interessati ha lasciato trapelare informazione alcuna. Per scoprire se Sophie Codegoni sia stata effettivamente epurata da Avanti un altro non possiamo che attendere ufficialità a riguardo.

Sophie Codegoni e la precedente crisi con Alessandro Basciano

Negli ultimi giorni, Sophie Codegoni era stata al centro di un particolare gossip insieme al fidanzato Alessandro Basciano. Dopo la misteriosa rimozione del follow reciproco sui social, in molti avevano ipotizzato che i due fossero in crisi. Come se non bastasse, la madre di Sophie, Valeria Pasciuti, aveva pubblicato delle parole sempre sui social che sembravano confermare qualche turbolenza nei Basciagoni.

Nel giro di poche ore, Sophie e Alessandro avevano pubblicato un video insieme per conto di Chi che aveva fatto rientrare le voci su loro conto. I due si erano mostrati sorridenti, lasciando intendere che fosse tutto risolto. Poco tempo dopo, emerse un retroscena sul loro litigio, riconducibile ad una presunta gelosia di Sophie. Dopo la presunta crisi con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni è di nuovo al centro di voci, stavolta per un possibile litigio con Sonia Bruganelli che sembrerebbe essergli costato il posto ad Avanti un altro.