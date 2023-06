Basciano e Sophie: “Perché hanno litigato, aveva ragione lui”

Negli ultimi due giorni, numerose testate giornalistiche hanno riportato la notizia di una presunta crisi tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ad allarmare i fan era stata la rimozione reciproca del follow sui social, il che aveva lasciato intendere che tra i due qualcosa non stesse funzionando. Nel giro di poche ore, tuttavia, la crisi sembrava rientrata, con Sophie e Alessandro che erano tornati a seguirsi reciprocamente. Nelle ultime ore è, però, emerso un dettaglio interessante su questa vicenda.

La presunta crisi di Alessandro e Sophie trova una spiegazione

Alessandro Rosica, attraverso le sue Instagram stories, ha voluto fornire maggiori dettagli in merito al presunto litigio che avrebbe interessato Sophie e Alessandro. “Gelosia di Sophie. Questa volta era totalmente infondata” ha spiegato Rosica in risposta ad un utente anonimo che gli chiedeva delucidazioni sul motivo del litigio dei Basciagoni. Questo sarebbe stato, quindi, il motivo che avrebbe portato allo scenario sopra descritto, con i due che avevano smesso di seguirsi sui social e con la madre si Sophie che era intervenuta, commentando la vicenda.

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie, aveva detto la sua sulla vicenda dei giorni scorsi, con delle parole sui social. “Perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca gira le spalle e non la rivedi più” aveva scritto, rafforzando, di fatto, l’idea che qualcosa sembrava essersi incrinato tra Sophie e Alessandro.

Dopo un giorno tutto risolto: il video di Sophie e Alessandro

Come accennato in precedenza, la crisi della coppia pareva fosse rientrata dopo poche ore. I due avevano ripreso a seguirsi sui social, confermando il tutto in un video pubblicato sulla pagina Instagram di Chi Magazine. In questo contesto, la coppia era apparsa sorridente, scacciando le voci sul loro conto che si erano rincorse fino a poco tempo prima. “Ha ricominciato a seguirmi perché, voglio dire, sennò lo buttavo giù dal treno” ha scherzato Sophie dopo che la coppia aveva lanciato l’evento a cui hanno preso parte nella giornata di mercoledì 28 giugno.

Nonostante sembrava ci fosse una crisi, i due ex volti del Grande Fratello Vip hanno presto smentito il tutto. Alessandro Rosica, tuttavia, ha voluto far chiarezza sui motivi che avrebbero spinto la coppia a litigare. Gelosia, quindi, anche se sembrerebbe infondata. Chissà se Alessandro e Sophie regaleranno ai loro fan qualche dettaglio in più su questa storia.