Basciano e Sophie di nuovo insieme: mistero risolto, ma è polemica

Mistero risolto: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non si sono lasciati. Nessuna crisi ha colpito i due neo genitori, che proprio in queste ore appaiono insieme in un nuovo video di Chi su Instagram. La coppia è arrivata a Rimini, insieme alla figlia Celine Blue, per un evento speciale che svolgerà in collaborazione con la famosa rivista. Ad attenderli sul posto c’è Alfonso Signorini, il quale suona al pianoforte per loro, mentre Sophie culla la bambina tra le sue braccia.

Nel video condiviso da Chi per annunciare la presenza dei Basciagoni – così definiti dai fan – al nuovo evento, viene chiesto loro se hanno oppure no ricominciato a seguirsi. Questo perché nella giornata di ieri tra i fan della coppia nata al Grande Fratello Vip è scoppiato il panico. Il motivo? Improvvisamente Alessandro ha tolto il ‘segui’ a Sophie su Instagram e viceversa. Un dettaglio che può sembrare inutile, eppure nell’era dei social network per i fan delle coppie famose questo rappresenta molto più di un semplice gesto.

Non solo, alcune dichiarazioni condivise dalla mamma della Codegoni sembravano confermare la rottura. Invece, le sue parole non avevano nulla a che fare con quanto stava accadendo tra Sophie e Alessandro, i quali probabilmente hanno solo affrontato un piccolo litigio con tanto di dispettuccio sui social network. Rispondendo alla domanda che le viene posta, la Codegoni afferma:

“Ha ricominciato a seguirmi sennò lo buttavo giù dal treno. Quindi sì ci seguiamo di nuovo e non smetteremo più di seguirci perché abbiamo tipo 3 anni e mezzo a testa”

Dunque, così Sophie conferma che entrambi si sono tolti il ‘segui’ sul social network per un dispetto da bambini. Basciano non smentisce, anzi ride a crepapelle per via di quanto accaduto nelle scorse ore. Ed ecco che nasce così una polemica. Sono tanti coloro che stanno tempestando il video di Chi su Instagram con feroci commenti.

“Che pagliacciata, con una bambina”, “Questi sono proprio due pagliacci imbarazzanti”, “Sempre più imbarazzata”, “Prendono per i fondelli la gente, meno male che noi mangiamo lo stesso”, “Queste buffonate le facevano anche al GF” e ancora “Cosa non si fa per hype?”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che spuntano sotto il video che vede Sophie e Basciano ancora insieme.

Va precisato che ci sono anche alcuni messaggi, con cui i loro fan si dicono felici di vederli ancora formare una solida coppia. Ma sono sicuramente più numerosi gli attacchi che stanno ricevendo. Molti sono convinti che i Basciagoni abbiano sfruttato i social network per portare attenzione sulla loro coppia in attesa dell’evento a Rimini di oggi, fingendo di essere in crisi. Nonostante questo, la coppia si gode questa bella giornata a Rimini con Alfonso Signorini e la figlia Celine Blue.