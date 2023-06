Basciano-Sophie, via il segui social. Madre di lei: “Non la rivedi più”

Cosa sta succedendo tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? La coppia sbocciata al Grande Fratello Vip ha da poco accolto Celine Blue, diventando una famiglia. Nelle scorse ore si sono registrati un paio di eventi piuttosto strani. L’ex tronista di Uomini e Donne e il deejay hanno smesso di seguirsi su Instagram. A ciò va aggiunto che la madre di Sophie, Valeria Pasciuti, ha pubblicato due Stories Instagram alquanto particolari che, secondo alcuni, sono riferite a Basciano. E non si tratta di messaggi dolci, per usare un eufemismo. Ma si proceda con ordine.

Lungo la serata di ieri, su Twitter, a un certo punto è finito in tendenza l’hashtag #Basciagoni. Tanti fan che seguono passo passo la storia della coppia si sono resi conto che da Instagram è sparito il ‘segui’ reciproco tra i due neo genitori. C’è chi sostiene che a provocare il fatto sia stato un bug del social, vale a dire che il gesto di levare il ‘segui’ non sia stato operato dai diretti interessati. Una teoria che al momento, però, non trova prove. In tutto ciò la madre di Sophie ha postato delle Stories che hanno ulteriormente alimentato il gossip.

“Lei non è strana, perdona e sopporta perché vuole bene, ma quando si stanca volta le spalle e non la rivedi più”. Così Valeria Pasciuti lungo la serata di lunedì 26 giugno, senza specificare a chi fosse rivolta la frase. Nella mattinata di martedì, la donna ha postato un altro commento simile: “Chi ti chiede perdono piangendo, pensa a una cosa sola: “Spero che ci caschi”. Le parole hanno un peso, buongiorno”.

Non è dato sapere se il “segui” sparito tra i Basciagoni e gli interventi social della madre di Sophie siano collegati oppure se si tratti di una pura coincidenza. Certo è che il tempismo delle due faccende alimenta i sospetti che qualcosa potrebbe essere accaduto tra i due ex gieffini vip. Nel frattempo i fan si sono divisi: da un lato c’è chi già grida alla crisi irrecuperabile, dall’altro c’è chi è convinto che tutto sia un misunderstanding. C’è pure chi crede che sia una mossa dei Basciagoni per fare un po’ di hype. In tutto ciò i diretti interessati, per il momento, tengono le bocche cucitissime: silenzio di tomba.