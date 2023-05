Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno accolto la loro prima figlia insieme, la piccola Celine Blue. In una nuova intervista per Casa Chi, la coppia nata al Grande Fratello Vip si svela sui primi giorni di vita della bambina. A differenza di Sophie, Alessandro sapeva già cosa significa essere genitore. Infatti, Basciano ha un altro figlio, avuto durante una sua precedente relazione. Oggi l’ex gieffino spiega di aver assistito al parto della Codegoni evitando di svenire, perché si trovava dietro.

“Ho visto ma non ho visto”, racconta Basciano. Nonostante questo, ha comunque visto la nuca di Celine, che oggi definisce una noce di cocco. “A un certo punto l’ha girata e ha iniziato a piangere. Ci siamo emozionati tutti”, afferma Alessandro. La bambina ha cambiato le loro vite in tutto e per tutto. Come accade in molti casi, la piccola ha scambiato il giorno con la notte. Pertanto, nelle ore notturne la coppia non sta più facendo sonni tranquilli.

Il giorno Celine dorme e poi la notte “si fa una grande festa tra pianti e canzoni”. Ma come ha reagito il primo figlio di Alessandro Basciano alla nascita della sorellina? Molto bene, racconta l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. Quest’ultimo aveva condiviso su Instagram alcuni momenti che vedevano il bambino protagonista quando è nata Celina. Infatti, il piccolo è subito corso in ospedale per conoscere la sorella.

Oggi Alessandro conferma che suo figlio “è super felice e super premuroso”. Anche nei giorni seguenti al parto il bambino ha voluto trascorrere più tempo con Celine: “Lui ci tiene molto”. Una bellissima conferma quella che dà Basciano.

Parlando di matrimonio, Sophie Codegoni ironizza affermando di voler aspettare per ricevere un’altra sorpresa. Per chi non ricordasse, Basciano sul Red Carpet del Festival di Venezia ha chiesto all’ex tronista di diventare sua moglie, con una proposta di nozze inaspettata. Alessandro crede che a questo evento non verranno più invitati dopo quell’episodio.

Sophie, scherzando, ammette che avrebbe voluto ricevere da Basciano un bel Trilogy, l’anello con tre gemme. Invece, per lei non è arrivato un gioiello. Come racconta lui stesso, Alessandro ha optato per un altro regalo per la nascita di Celine Blue. Scendendo nel dettaglio, l’ex gieffino spiega di averle fatto un pensierino, tenendo conto che è un’amante delle borse.

Dunque, sembra che Sophie abbia ricevuto come regalo una bella borsa da parte d Basciano. Nell’ultima fase di questa intervista per Casa Chi, Alessandro spiega perché per la sua seconda figlia ha provato un’emozione differente rispetto alla prima volta in cui è diventato papà.

“Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle ma sono diverse”

In particolare, l’ex gieffino crede che con la nascita di Celine ha una responsabilità più grande, forse perché essendo femminuccia la vede “un po’ più da proteggere”.