Basciano e Sophie si sposano: la proposta (con gaffe) a Venezia

Clamoroso coup de théâtre al Festival del Cinema di Venezia 79, in programma al Lido fino al prossimo 10 di settembre. Alessandro Basciano ha infatti deciso di lasciare tutti senza parole chiedendo alla sua Sophie Codegoni, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, di sposarlo.

La proposta di matrimonio da parte di Alessandro Basciano nei confronti della sua amata Sophie è arrivata nel modo più classico possibile. Il modello e ex corteggiatore di Uomini e Donne si è inginocchiato, elegantissimo con il suo abito da sera con tanto di papillon, e ha tirato fuori l’anello sul tappeto rosso. Sophie Codegoni, emozionatissima, si è abbassata per il fatidico “sì”, per poi baciare appassionatamente il fidanzato di fronte a tutti.

Una scena davvero da film (è il caso di dirlo) e il miglior palcoscenico possibile per godersi un po’ di sana visibilità nel contesto di una kermesse dove entrambi, di fatto, stanno un po’ come i cavoli a merenda. Né Sophie né Basciano, infatti, possono dire di essere presenti al Festival del Cinema per chissà quali meriti cinematografici. Loro, come molti altri dei presenti a questa edizione del Festival, sono sbarcati al Lido più che altro in veste di influencer. Ecco gli scatti che immortalano questo momento così emozionante, per loro ma anche per i paparazzi presenti.

solamente LUI poteva fare una cosa del genere ???? adesso lo possiamo dire L’ANELLO C’È ????#basciagonixvenezia79 #basciagoni pic.twitter.com/LW7uVrokUK — Zaira Formica (@ZairaFormica) September 7, 2022

La proposta di matrimonio di Basciano a Sophie sul red carpet di Venezia: la clamorosa gaffe

Sulla carta, sembra tutto bellissimo e soprattutto molto romantico. Peccato soltanto che ai più esperti di cinema non sia sfuggito un dettaglio particolare. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono infatti presi la scena nella stessa serata in cui veniva presentato a Venezia un film che tratta un tema molto delicato. Questa stessa sera sarà infatti presentato al Lido il film The Son, pellicola con Hugh Jackman che parla della depressione clinica di un giovane ragazzo. Ecco a proposito il commento acido del giornalista Jack King di GQ Uk.

Not an Italian influencer proposing to his girlfriend on the red carpet of The Son, a deeply bleak movie about clinical depression — Jack King (@jackarking) September 7, 2022

Ancora è troppo presto, ovviamente, per conoscere la data di queste attesissime nozze. Quel che è certo è che entrambi sono determinati nel voler costruire una famiglia. Di recente, i “Basciagoni” hanno persino confermato di aver già deciso il nome del nascituro. Anzi, della nascitura, visto che sognano di avere una femmina.