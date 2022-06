Copione da reality: fidanzamento, annunci tripudianti di convivenze imminenti, volontà di avere figli e… Ed è proprio ciò che viene dopo la “e…” che spesso tradisce le importanti aspettative. C’è anche chi fa eccezione; chissà che non siano Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due piccioncini, che hanno iniziato una love story al Grande Fratello Vip 6, in un’intervista rilasciata a Chi Magazine hanno raccontato di amarsi profondamente e che desiderano andare a convivere a breve oltreché mettere su famiglia. Insomma, nonostante la relazione abbia soltanto qualche mese alle spalle, i due ex volti di Uomini e Donne hanno già le idee chiarissime. Almeno questo è ciò che sostengono anche se, come è noto, tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.

“Da quando ci siamo messi insieme, non ci siamo mai lasciati. Io faccio piazzate di gelosia, lui dice di no, ma le fa”, ha spifferato Sophie. Basciano ha invece parlato dell’eventualità di andare a convivere lasciando trapelare che c’è tutta l’intenzione di stare sotto lo stesso tetto. “Non ci siamo mai staccati. Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Milano e Roma. Credo che cercheremo una casa più grande a Milano, anche perché ci sarà mio figlio Nicolò”, ha spiegato Basciano.

La coppia prevede di avere figli. Ovviamente sì. La Codegoni assicura che non vuole aspettare troppo, dicendo che nel giro di due anni vorrebbe diventare madre:

“Da sempre ho sentito di essere portata per fare la mamma. Mio fratello Ricky l’ho cresciuto io, praticamente. Mia madre mi ha avuto giovanissima e io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale ne stiamo parlando.”

Se dovesse rimanere incinta e se dovesse concepire una bimba, già deciso il nome. “Céline: sarebbe bellissimo avere una femminuccia, è il nostro sogno”, ha puntualizzato l’ex tronista. Si diceva ‘copione da reality’. Adesso arriva la parte più difficile: i proclami saranno seguiti da azioni concrete oppure se li porterà via il vento come già capitato per un’infinità di coppie ‘usa e getta’ nate sotto i riflettori mediatici? Chissà… Il tempo fornirà tutte le risposte.

A proposito di amori da reality che si sciolgono come neve al sole. Cosa ne pansa Basciano del capolinea sentimentale che ha visto protagonisti Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié? E di Barù e Jessica?

“Barù non ha mai illuso Jessica, quindi discorso chiuso. Manuel e Lulù… Che dire? Non avranno trovato il loro equilibrio. Non si è capito bene perché si siano lasciati. Spiace, ma era evidente che fossero due persone totalmente diverse”.

Basciano e Sophie Codegoni, passione alle stelle

Alessandro e Sophie, al settimanale diretto da Alfonso Signorini, hanno confidato anche come va la loro ‘vita di letto’. Dunque? Il feeling c’è? A detta loro c’è, eccome. “Ha presente l’accordo contrattuale tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, quello che dice che devono fare l’amore quattro volte la settimana? Noi li superiamo di almeno tre volte”, ha detto tra il serio e il faceto il giovane. Pronto l’eco della Codegoni: “Confermo, loro si possono scansare. La passione è fondamentale in un rapporto. Noi vogliamo evitare il burrone della noia e del trascinarsi, al momento siamo fortunati”.

Il posto più strano dove hanno fatto l’amore? “In aereo, lo diciamo a bassa voce, che siamo in treno e ci viene da ridere. La tratta era Milano-Dubai”.