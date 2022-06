Jessica Selassiè affossa i Jerù: l’intervento sulla nuova fidanzata di Barù

Jessica Selassiè e Barù Gaetani non sono una coppia. A confermarlo ufficialmente è arrivato, nella notte tra ieri e oggi, 6 giugno 2022, un tweet della vincitrice del Grande Fratello Vip 6. Le parole della Princess sono rivolte a tutti i fan dei Jerù, la coppia formata da lei e dal nipote di Costantino della Gherardesca. Questi, fin da quando i due erano rinchiusi nella Casa, non hanno mai smesso di sognare e di credere che stessero insieme. Purtroppo, però, tra loro, di romantico, c’è stato ben poco.

Doccia fredda per i numerosi fan dei Jerù. Evidentemente stanca delle speculazioni sulla sua relazione con Barù Jessica Selassiè ha rotto il silenzio e ha spiegato qual è la verità. Il comunicato della Princess etiope inizia col ribadire che il suo rapporto con il food blogger può definirsi come un’amicizia “ma senza etichetta”. Anche se i due, nella Casa del Grande Fratello Vip, si sono avvicinati moltissimo non si sono mai messi insieme.

“Abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia”, continua la Selassiè, “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia e il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”.

Quindi, secondo quanto detto, la sorella di Lulù e Clarissa in un primo momento ha desiderato costruire qualcosa insieme a Gaetani. Risulta evidente che nel loro rapporto è stata sempre lei quella più coinvolta. In ogni caso, comunque, sembra che tra i due non ci sia rancore. Più che altro queste parole trasmettono amarezza su quello che poteva essere e non è mai stato. Jessica vuole così far aprire gli occhi agli accanitissimi membri del fandom mettendo loro di fronte la verità.

A conclusione del messaggio la 26enne ha anche rivelato che Barù è innamorato di un’altra persona, di cui non ha ancora rivelato l’identità: “Voglio bene a Barù e mi auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole”. Infine l’etiope ha chiesto ai fan dei Jerù di continuare a seguire lei e il food blogger singolarmente anziché a livello di coppia.

L’amore tra Jessica Selassiè e Barù è stato effettivamente più auspicato e sognato che davvero vissuto dai diretti interessati. Questi ultimi si sono avvicinati molto durante la permanenza nella Casa. Fuori da lì, però, è svanita la chimica e la complicità tra loro. A poche settimane dalla fine della sesta edizione del GF Vip a Verissimo lo stesso nipote di Costantino della Gherardesca ha detto chiaramente di non essere innamorato e di non gradire particolarmente le domande sulle Selassiè.

Nonostante ciò, i fan dei Jerù non hanno mai smesso di credere nella coppia, affidandosi ad ogni segnale di possibile riavvicinamento tra i due. Purtroppo per loro, però, non c’è speranza di vederli insieme romanticamente, almeno per ora.