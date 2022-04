Non c’è trippa per gatti per la vincitrice del GF Vip 6: il nipote di Costantino Della Gherardesca è stato, per l’ennesima volta, categorico

Barù è tornato a Verissimo oggi insieme a Davide Silvestri. La padrona di casa ha invitato entrambi gli ex concorrenti del GF Vip 6 perché nella Casa formavano un duo comico e non solo. Barù e Davide sono diventati molto amici nel corso dei mesi trascorsi insieme e la loro amicizia sta proseguendo anche dopo la fine del programma. Barù ha spiegato per esempio che Davide è l’unico concorrente che ha rivisto lontano dalle telecamere, ma Silvia Toffanin era curiosa di scoprire se c’è stato qualche passo avanti con Jessica Selassié… Cosa sarà successo? Stando alle parole di Barù un bel niente.

Dopo aver parlato del matrimonio imminente di Davide Silvestri, Silvia ha indagato nella vita sentimentale di Barù: è fidanzato dopo il GF Vip? La risposta è no, ha spiegato di avere tante cose da fare e che gli unici contatti che ha avuto sono stati con degli alberi nel bosco, li ha abbracciati ed è stato tanto bene. Non c’è nessuna spasimante e non ha ancora rivisto Jessica, ha spiegato. Gli farebbe piacere rivederla, è chiaro, ma ha subito tentato di concludere l’argomento: “Però finirei questo momento…”. La sua richiesta sarà stata accolta? Ovviamente no.

La Toffanin ha incalzato in tutti i modi Barù facendo domande su domande su Jessica. Gli ha anche mostrato cosa ha detto la vincitrice del GF Vip 6 quando è stata a Verissimo. In quella occasione infatti Jessica aveva ribadito che non sono solo amici, che tra loro c’erano sguardi diversi e che era certissima del fatto che ciò i suoi sentimenti siano ricambiati. Aveva detto che che provo lei sicuramente lo prova anche Barù, ma a quanto pare non è così.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca si è trovato per l’ennesima volta, anche a reality finito, a spiegare di non essere innamorato di Jessica. In un primo momento ha tentato di cavarsela così: “Che carina, ma le voglio bene. Cosa devo rispondere? Ha detto cose molto carine”. Davide e Silvia però non avevano intenzione di mollare la presa, così sia la conduttrice sia Silvestri hanno fatto domande ben più dirette. A questo punto Barù ha ribadito che non c’è niente con Jessica:

“Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita. La guardavo con un affetto profondo per un’amica. La volevo? Ma io voglio tante cose, però insomma… Basta, facciamola finita. Non ce la faccio più”

Mentre pronunciava queste parole il pubblico in studio rumoreggiava, qualcuno ha urlato che lui voleva Jessica ma Barù ha risposto immediatamente. Forse non è stato altrettanto diretto, ma magari ha preferito evitare per galanteria o cose simili. Di sicuro Barù non ricambia la cotta di Jessica: “Se mi innamoro lo dico, lo faccio capire alla persona. Non sono timido. Mi dispiace deludervi”. Poi ha tagliato corto dicendo di essere a Verissimo per parlare con la sua amicizia con Davide. Proprio quest’ultimo, però, ha detto che inviterà Jessica al suo matrimonio e sarà l’occasione giusta per farli rivedere. Non solo, Davide farà da Cupido tra Barù e Jessica: “Visto che la gente dice che è colpa mia, li faccio mettere insieme”.