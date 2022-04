GF Vip, Davide Silvestri si sposa: solo due vipponi invitati, i nomi

Davide Silvestri, reduce dall’esperienza al GF Vip 6 in cui si è classificato secondo, ha deciso di sposarsi con la sua Alessia Costantino, chiamata affettuosamente “Lilì”. La notizia è stata resa ufficiale nelle pagine del settimanale Chi. Il modello e attore 40enne, in un’intervista, ha spiegato cosa lo ha spinto a fare il grande passo e cosa prevede per il futuro, dando anche maggiori dettagli sulla cerimonia in vista e sui gieffini che ha deciso di invitare.

Davide Silvestri non ha dubbi: come ha già anticipato in un’intervista a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, secondo lui “Lilì” è la donna giusta. Silvestri, ha spiegato a Chi, sta già pianificando le nozze, che verranno celebrate quest’anno. Il 40enne sembra davvero impaziente di suggellare l’amore con la Costantino.

“Stiamo già organizzando tutto. Spero di riuscire a celebrarle a fine settembre. Ma onestamente sto già correndo come un matto per farlo anche prima. Il mio sogno, burocrazia permettendo, sarebbe quello di sposarci a luglio”.

L’ex gieffino sembra avere inoltre già le idee chiare sul tipo di evento che vuole e sul luogo che vorrebbe ospitasse i festeggiamenti.

“Sarà una cerimonia molto semplice. Poche sere fa ne ho parlato con Lilì e Barù. Abbiamo immaginato una festa in stile grigliata: hamburger, panini, birra e relax alla cascina La Lodovica a Vimercate”.

A questo punto la domanda potrebbe venire spontanea: quali Vip presenzieranno al matrimonio? Silvestri ha detto che sicuramente il suo celebre cugino Francesco “Kekko” Silvestre, frontman dei Modà, sarà uno dei testimoni. In quanto agli altri invitati l’ex modello ha fatto sapere che ha intenzione di invitare soltanto due dei suoi compagni di avventura al GF Vip 6, Barù e Katia Ricciarelli. A quanto pare si tratta delle persone a cui è rimasto davvero legato dopo i sei mesi nella Casa più Spiata d’Italia.

“Inviterò Barù e Katia Ricciarelli, stop. Soltanto loro due. Perché è un momento privato e voglio le persone che mi fanno stare bene”.

Davide Silvestri e la fidanzata Lilì sposi dopo il GF Vip

Silvestri e la Costantino, di cui si sa poco e niente, stanno insieme da molto tempo. Dei due, molto riservati, si sa solo che convivono in Brianza. Il loro amore, a detta dell’attore, si è fortificato proprio durante la sua permanenza nella Casa. Evidentemente la lontananza, che spesso invece causa rotture, ha fatto capire alla coppia di voler passare la vita insieme. “E pensare che prima del GF Vip Lilì ed io non avremmo mai pensato di coltivare con forza questo desiderio”, ha specificato il futuro sposo.

Silvestri si è detto anche pronto, in un futuro, ad allargare la famiglia con la sua “Lilì”. Il 40enne ha confessato di aver addirittura già scelto insieme alla compagna il nome da dare ad un eventuale maschietto: “Facciamo un passo alla volta. Anche se sogniamo una femminuccia, ma non abbiamo pensato ad un nome. Se invece sarà maschio lo chiameremo Falco senza dubbio”.