GF Vip, Kekko dei Modà: perché non ha raggiunto Davide, poi la stoccata

Davide Silvestri è in finale al Grande Fratello Vip 6 e oggi a parlare di lui ci pensa suo cugino Kekko Silvestre, leader della celebre band italiana Modà. Il loro è un rapporto unico e speciale. Sono cresciuti insieme, come fratelli, e si sono sempre aiutati l’uno con l’altro. Proprio per questo, il famoso cantante fa il tifo da fuori per l’attore, che l’ha spuntata anche su Soleil Sorge, diventando il terzo finalista di questa edizione. Lo sta sostenendo, non solo guardando le puntate in prime time, ma anche seguendo la diretta h24 sul canale 55. Lo mostra lui stesso durante un’intervista per Casa Chi.

Kekko dei Modà ammette di essere “rimasto sconvolto” quando ha visto che il cugino Davide aveva appena superato ben due televoti, approdando in finale. Il primo è stato quello che ha portato Miriana Trevisan all’eliminazione. Il cantante riconosce che l’ex star di Non è la Rai “era fortissima”. Ricorda, poi, il momento in cui ha visto Davide al televoto con Soleil Sorge: uno dei due sarebbe diventato finalista, ‘causando’ l’eliminazione dell’altro. Con grande sorpresa, è stata l’ex volto di UeD a lasciare il gioco.

“La reputo in assoluto la più forte”, dichiara Kekko, tenendo conto anche dei follower (1,1 milioni) che lei vanta sul suo profilo Instagram. In quel momento, il frontman dei Modà ha creduto che ormai fosse “andata”. Pertanto, “quando l’ha battuta è stata una sorpresa”. Con tutta sincerità, il cantante ammette che non se lo aspettava proprio. Detto ciò, ci tiene a far notare che il Silvestri “ha fatto un percorso straordinario”, per poi aggiungere una bella stoccata per altri concorrenti:

“Credo, soprattutto, senza creare dinamiche di chissà che tipo. Perché, sai, lui ha fatto parlare di sé solo per la sua persona, non per gossip o altre cose. È stato molto bravo, è stato umile, come nella sua vita. Ha avuto pazienza ed è stato premiato”

Inutile dire quanto Kekko sia felice di vedere Davide in finale al GF Vip 6. La prima persona che l’attore ha ringraziato quando ha scoperto di essere il terzo finalista è stato proprio suo cugino. Quest’ultimo conferma, ancora una volta, che a unirli è un “rapporto straordinario”. Ricorda quando l’attore gli ha fatto sapere, questa estate, che forse avrebbe preso parte al reality show, a cui lui stesso si era proposto per far ripartire la sua carriera.

Kekko non credeva che sarebbe riuscito ad affrontare una cosa del genere e, invece, è arrivato in finale! Ma il frontman dei Modà non ha mai varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia e dello studio di Canale 5 per fare una sorpresa a Davide Silvestri. Lui stesso oggi ci tiene a spiegare i motivi, che sono due, per cui ha dovuto rifiutare gli inviti del programma e dello stesso gieffino.

“Il primo motivo è legato a dei problemi che ho avuto io personali, questi problemi mi hanno portato a rifiutare inviti sempre sulla stesse rete e su altre reti. Non vai a fare le cose che dovresti fare, ovvero cantare, e poi vai al GF Vip? Mi sembra una mancanza di rispetto verso quelle persone”

Avendo detto ‘no’ di recente ad altre trasmissioni televisive, consigliato dalla sua casa discografica, Kekko ha compreso che non sarebbe stato rispettoso dire ‘sì’ ad Alfonso Signorini. Oggi crede che questa sia stata la scelta giusta anche per un altro motivo.

“Poi credo che, con il senno di poi, poteva essere un’arma a doppio taglio per Davide. Nel senso che, è vero io avrei potuto portare i miei fan in qualche modo a votare per lui, ma avrei potuto creare un’antipatia nei suoi confronti, perché c’è anche gente a cui non piaccio”

Il fatto che Davide se la sia cavata da solo, con le sue sole forze, lo riempie ancora di più di orgoglio. Chiaramente non nega di aver condiviso, l’altra sera, delle Stories su Instagram per sostenere Silvestri al televoto. Ci tiene, però, a precisare che sono questi i motivi per cui ha detto ‘no’ a un’eventuale sorpresa in Casa o in studio: “Non ho nulla contro il GF”.

E oggi Kekko Silvestre si chiede se suo cugino Davide, una volta conclusa questa esperienza, tornerà a lavorare con lui. Si augura di no, in quanto spera che possa trovare una proposta lavorativa allettante. La loro storia è un po’ simile. Oggi il cantante, con la sua band, gode di un vastissimo successo in Italia, ma non è sempre stato così.

Anche lui si è rimboccato le maniche prima di raggiungere i grandi risultati, esattamente come fece Davide quando si fermò con la sua carriera da attore. I due cugini lavorano insieme anche nella loro azienda di birre.

“Ha fatto tanti sacrifici per questa azienda, guadagna come operaio. Ancora siamo poco strutturati, ci stiamo arrangiando. Quando uscirà sarà ancora più agguerrito, quella birra non la mollerà, ci ha creduto”

Ma Kekko dei Modà ci sarà durante la finale del Grande Fratello Vip per sostenere Davide? “No, lo aspetto in hotel”, dichiara. Gabriele Parpiglia, durante questa intervista di Casa Chi, lo invoglia a farlo, restando semplicemente dietro le quinte. Il cantante, però, non sembra convinto.

Ricorda tutti i momenti in cui Davide in Casa ha espresso apertamente al cantante di raggiungerlo per una sorpresa e rivela un aneddoto su Miriana Trevisan.