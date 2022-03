Grande Fratello Vip, 46esima puntata: Soleil fuori, estasi Davide e nominati

Il GF Vip 6 è giunto alla 46esima puntata. Tra una settimana esatta si chiuderanno i battenti con la finalissima, dopo 6 mesi di programma: record. In apertura dell’appuntamento di lunedì 7 marzo 2022 è riapparso in studio Alex Belli, di ritorno dalla vacanza dall’Egitto. Poi c’è stato lo scontro tra Lulù Selassié e Davide Silvestri, che si sono dati reciprocamente dei “falsi“. Il rapporto di amicizia è ormai usurato. “Tu ti devi scoprire, non l’hai mai fatto”, ha tuonato la principessa. “Tu sei capricciosa e hai comportanti falsi“, la replica dell’attore. Nessuna riconciliazione.

Spazio quindi alla discussione tra Soleil e Miriana Trevisan: anche in questo caso, nessun punto di contatto e solite schermaglie già viste. L’italoamericana ha poi incontrato Alex Belli. Esatto, ancora lui. Sì, è tornato dall’Egitto e naturalmente si è subito fiondato negli studi di Cinecittà. Soleil lo ha asfaltato e gli ha detto che non vuole più avere nulla a che fare con lui, nemmeno in amicizia. Bye bye!

Grande Fratello Vip 6, prima eliminazione della serata: Miriana Trevisan fuori

C’è quindi stato il televoto: a soccombere è stata Miriana Trevisan, a salvarsi Davide e Jessica. La preferita è stata la Selassié (46% dei voti), seguita dall’attore (29%) e dalla Trevisan (25%). Ad aspettare la showgirl campana in passerella ci sono stati il suo ex marito Pago e suo figlio Nicola: baci, abbracci e lacrime.

Grande Fratello Vip 6, televoto flash: eliminata Soleil, Davide finalista

Agli inquilini è stato chiesto di votare un nome da mandare in finale: un’arma però a doppio taglio in quanto il preferito dal pubblico ha avuto accesso all’ultimo atto del reality mentre quello meno votato è stato mandato a Casa. Il televoto infatti prevedeva di stabilire un finalista e un eliminato. E così è stato.

Barù ha scelto Davide

Davide ha scelto Soleil

Giucas Casella ha scelto Davide

Jessica ha scelto Soleil

Manila ha scelto Soleil

Soleil ha scelto Sophie

Sophie ha scelto Giucas

Si sono ritrovati a fronteggiarsi Soleil e Davide: a spuntarla è stato Davide (58% delle preferenze). Eliminata invece Soleil (42%). (Lulù e Delia, in quanto già finaliste, non hanno preso parte al gioco). Nella Casa tutti stupiti per l’eliminazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che, oltre al danno, ha dovuto pure subire una beffa: Signorini non l’ha nemmeno ospitata in studio per mancanza di tempo. “Ora è l’una meno cinque, ci vediamo giovedì prossimo, non avrebbe senso ora”, ha spiegato il conduttore. Davide invece è andato in estasi, non credendo di aver battuto l’amica al televoto. A un certo punto si è puro sdraiato a terra, in lacrime.

Criticatissime le scelte di Jessica e Manila le quali si sono ricordate di Soleil (hanno giustificato il loro voto dicendo che “si merita la finale”), guarda a caso, proprio quando c’è stata in ballo una situazione da dentro/fuori. “Ma chi ci crede? Si è capito chi gioca pulito e chi no”, ha tuonato Sonia Bruganelli dallo studio, non credendo affatto che le due donne abbiano fatto un gesto generoso per mandare in finale l’italoamericana. Anzi, ha specificato che il loro fine era quello di mandarla a casa. Cosa che peraltro si è verificata.

Grande Fratello Vip 6, le ultime nomination di tutta l’edizione

Gli inquilini hanno fatto le ultime nomination dell’intera edizione del GF Vip 6 (giovedì prossimo non ce ne saranno, mentre per lunedì 14 marzo è prevista la finalissima). A finire al televoto sono stati Barù e Manila Nazzaro.