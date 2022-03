GF Vip, Soleil asfalta Alex Belli ma non ha per niente ragione: ecco perché

Alex Belli è tornato al Grande Fratello Vip, dopo la vacanza in Egitto. Non se ne sentiva la mancanza, ma tant’è. Naturalmente Alfonso Signorini non si è lasciato sfuggire l’occasione di spedirlo dentro la Casa, nell'”occhio”, per uno scontro/incontro con Soleil Sorge. Naturalmente i due sono stati divisi dal vetro. Prima della discussione “surreality”, all’italoamericana è stata letta una lettera stilata dallo stesso Belli, in cui ha rimarcato le solite cose che va dicendo da mesi: “Chimica, amicizia alchemica, amore differente etc etc”. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole. E Soleil? Come l’ha presa? Non bene, anzi, ha fatto a fettine l’ormai ex amico.

Dopo aver letto la missiva struggente di Alex è scoppiata in una risata beffarda. Dopodiché incalzata da Signorini, ha spiegato: “Non mi ha convinta, è inutile. Lui vuole rientrare ancora in scena. Io gelosa? Si, ma della nostra amicizia e del nostro rapporto, mai voluto che mettesse fine al suo matrimonio. Lui ha limitato la nostra amicizia e il nostro rapporto, per questo ho detto basta“.

Ecco quindi che si è materializzato Alex, vestito come un beduino (meglio sorvolare sull’outfit). Ed ecco che la fiction è ricominciata da dove era stata interrotta. Belli: “Possibile che non mi capisci?”. “Bello l’outfit, ma non sei nel deserto. Mi dispiace Alex, non mi sono mai innamorata di te, altrimenti avrei fatto di tutto per dirlo. Andiamo avanti ora, basta“. “Io – la controreplica del parmense – ho dovuto dedicare tempo necessario a Delia, per forza non potevo giocare con te. Però noi non possiamo buttare via tutto, quel concetto di amore diverso che abbiamo…”

Altra asfaltata di Soleil: “Basta con questa storia”. “Io non voglio l’astio, non voglio rancore”, la giustificazione dell’attore. “Non può più esserci nemmeno l’amicizia, tu hai mentito davanti a Delia, tu hai fatto lo show. Tu indossi maschere, non io”, ha tuonato l’italoamericana. Dunque, ecco lo zampino di Signorini: “Cosa hai nel cuore, ora, Soleil?”. “Nel cuore ho tanto, ma nulla legato ad Alex. Per me è un addio definitivo, anzi, c’era già stato”. Così la giovane ha messo una pietra sopra all’amicizia “alchemica”.

“Noi stavamo nella stanza dei circensi e tu eri una circense come me”, ha contrattaccato Belli. “Io non ho maschere”, ha concluso Soleil. “Basta Alex, ci hai fatto due maroni così”, l’eco di Adriana Volpe dallo studio. The end!

GF Vip, Soleil: troppo facile ora scaricare Belli

Il trattamento riservato ad Alex da Soleil sarebbe stato perfetto se fosse stato manifestato tre o quattro mesi fa. Adesso, sparare sulla croce rossa, cioè Belli, è troppo facile. Surreale poi che a “sparare” sia colei che nel teatrino ha recitato un ruolo da attrice protagonista. Pare proprio che l’ex corteggiatrice di UeD, nel momento in cui ha capito che il vento dell’opinione pubblica attorno all’attore era cambiato, lo ha scaricato.