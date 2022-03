GF Vip, Soleil: chi è il fidanzato? Alfonso l’ha trovato, dietro c’è un patto

Il fidanzato di Soleil Sorge esiste? Al Grande Fratello Vip 6 l’ex volto di Uomini e Donne ha sempre dichiarato di essere sentimentalmente impegnata fuori. Ha, però, precisato più volte di non avere la possibilità di fare nome e cognome. Dunque, c’è questo mistero sull’identità della sua dolce metà e Alfonso Signorini si è messo sulle sue tracce. Al conduttore non sfugge nulla e indagando è riuscito a trovare il fidanzato di Soleil. Di chi si tratta? Stasera il padrone di casa apre la questione con la diretta interessata, ma lascia l’alone di mistero.

Infatti, Signorini dichiara subito che non ha alcuna intenzione di rivelare l’identità di questa persona. Ma prima di arrivare a questo discorso, Alfonso chiede a Soleil cosa c’è tra lei e Gianluca Costantino. Dopo essere uscito dalla Casa di Cinecittà – la sua è stata una brevissima esperienza – ha più volte espresso il suo interesse nei confronti della Sorge. Durante la sua permanenza nel reality show, tra loro era nata una bella amicizia. E resterà tale. Infatti, Soleil gli rifila un bel due di picche stasera, anticipando che tra loro ci potrà essere solo un futuro da amici.

Si è passati subito dopo all’argomento più delicato, quello riguardante la misteriosa identità del fidanzato di Soleil. Alfonso precisa che la gieffina si è sempre mantenuta sul vago, al riguardo. A volte è sicura che questa persona sia fuori ad attenderla, mentre altre teme che non sia così. Il fatto che non abbia ricevuto alcun segnale da parte sua la fa riflettere.

Signorini ha cercato, nel frattempo, di far luce “su questa misteriosa figura” e ha scoperto che “c’è, esiste”. Il conduttore sottolinea che inizialmente non credeva che tale persone esistesse davvero. Con il tempo è arrivato alla verità, con tanto di nome e cognome. Ma questa sera, per rispetto della sua privacy, preferisce non rivelare la sua identità.

Per convincere Soleil della sua scoperta, le comunica tutti i dettagli che ha rilevato. Il conduttore racconta che prima dell’ingresso della Sorge nella Casa, questa persona ha cancellato tutti i suoi profili social. Ma la gieffina sente di doverlo smentire, affermando che il suo fidanzato non usa tali piattaforme. E invece Alfonso le assicura che aveva un profilo su Facebook.

Inoltre, questa persona avrebbe fatto cancellare anche le sue foto da Google, sborsando una cifra abbastanza alta. Non ha alcuna intenzione di finire sotto le luci dei riflettori, in quanto ha un’occupazione lontanissima dal mondo dello spettacolo. “La sua famiglia è impegnata nella sua attività imprenditoriale”, racconta poi Alfonso.

L’iniziale del fidanzato della Sorge dovrebbe essere la ‘C’ e si comprende da una dichiarazione del conduttore. Prima dell’inizio del GF Vip 6, Soleil ha fatto un patto con questa persona e lo svela Alfonso: “C-S qualsiasi cosa succeda là dentro, sappi che io sarò sempre con te e tu sarai sempre con me”. Proprio per questo, pare che il fidanzato abbia resistito alla soap con Alex Belli e Delia Duran.

Con l’attore, la Sorge si è scambiata diversi baci artistici, ma questo non ha colpito negativamente la sua relazione, a quanto pare. Signorini conferma così che questa persona continua a esserci fuori per lei: “Dopo aver visto, continua a mantenere ostinatamente fede al suo patto”.