GF Vip, Belli-Delia-Soleil: anche l’esperimento è bluff e c’è la conferma

L’esperimento di Alfonso Signorini su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6 per molti è un bluff. Sul web una parte dei telespettatori appare perplessa di fronte alla scena. Il padrone di casa decide di spegnere la luce nella Mistery Room, dove si trova appunto il triangolo artistico. Il tutto accade poco dopo che Soleil ammette di volersi fare da parte. Non è di certo la prima volta che tenta di tirarsi indietro per poi ricaderci e la maggior parte del pubblico non crede che lei sia una vittima del teatrino.

Comunque stasera Soleil dichiara di voler interrompere l’amicizia con Alex Belli, in quanto non vuole più vedere soffrire nessuno. Non solo, la Sorge nel corso di questo confronto nella Casa di Cinecittà smonta anche l’amore libero, su cui si può dire si è basata l’intera soap. In studio, intanto, le opinioniste si scaldano. Sonia Bruganelli non riesce a trattenere la sua ira e, alzando il tono della voce, si scaglia contro l’attore. Non riesce a capire il motivo per cui Alex continui “a fare questo a Soleil”.

“Tu fai finta! Ti ho visto buttato addosso a lei piangendo mentre dormiva. Un momento di intimità che con marito penso di aver avuto due volte”

Ovviamente, non manca il commento di Adriana Volpe, che come sempre cerca di smontare tutto ciò che fa Belli, raccogliendo il consenso del pubblico. “Ci sono i cecchini sempre a farmi fuori”, dichiara l’attore, soprattutto dopo le parole di Sonia. A questo punto, decide di intervenire Alfonso Signorini.

“Voglio ricordare ad Alex che non ci sono i cecchini che remano contro di te. Però, a volte, se tu avessi una linea uniforme che non fa una deviazione, non ci sarebbero diverse interpretazioni. A volte sei tu il cecchino di te stesso”

L’attore non la prende, chiaramente, bene. E arriva il momento dell’esperimento su Belli, Delia e Soleil al GF Vip. In cosa consiste? Al buio devono rispondere alle varie domande di Signorini, come se non si trovassero più di fronte alle telecamere. I telespettatori, attraverso la camera a infrarossi, possono vederli. Tramite alcuni dettagli, però, il pubblico inizia a mostrare scetticismo.

I commenti non tardano ad arrivare sui social. “Ma Alex come fa a mettersi esattamente dietro, tra loro due, se non si vede nulla lì dentro?”, si chiede un utente. E in effetti stessa cosa viene notata da Signorini, il quale scherzosamente chiede a Belli: “Sei un extraterrestre? Vedi nel buio”.

“Ma se c’è l’ombra a casa significa che c’è luce“, scrive qualcun’altro sui social. Alcuni notano una luce e, dunque, questo renderebbe il tutto un bluff. Soleil, intanto, vorrebbe tirarsi indietro.

“Quando ho capito che non è possibile avere l’amicizia per quella che ora… Perché tu dici di volerlo nascondere e lei vuole che tu lo nascondi, sennò ci soffre. Il loro è tutto tranne che un amore libero”

Alex Belli decide di mettere fine a questo confronto baciando Delia. E qui tornano i sospetti. Lo stesso Signorini ironizza: “Ma allora si vede”. L’attore ci gira intorno, mentre Soleil conferma i dubbi: “Ma va, si vedeva”.

Dunque, attenendosi a questa sua affermazione, sembra proprio che ci fosse una luce nella Mistery Room e che non fossero davvero al buio come ha fatto passare il reality. D’altronde, per molti telespettatori è proprio un bluff tutta questa storia.

È finta anche la sceneggiata del finto buio.

È tutto finto.

