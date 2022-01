GF Vip, Alex-Soleil-Delia: è rivolta in studio, Volpe regala l’epico affondo

AGGIORNAMENTO: Belli lascia lo studio e la sua postazione, dopo aver avuto un piccolo scontro con Aldo Montano durante la pubblicità. Il tutto accade dopo i vari confronti dell’attore dentro la Casa e in studio.

Alex Belli torna nella Casa di Cinecittà per avere un confronto con Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip 6 in questi giorni, chi non avrebbe previsto il suo ritorno? Tutto il pubblico sapeva che l’attore sarebbe tornato per sistemare un po’ le cose. Ma è avvenuto in realtà l’ennesimo imbarazzante confronto di questa ‘soap opera’. Innanzitutto, l’ex gieffino ha potuto incontrare sulla passerella sua moglie. C’è solo tanta confusione e non si capisce bene se la modella sudamericana voglia chiudere oppure no il loro rapporto.

Mentre la Duran parla senza fermarsi, neanche per respirare, Belli tenta di interromperla, facendole presente che ha delle informazioni da darle. Alex ci tiene a precisare che l’aereo arrivato nei giorni scorsi dedicato al suo rapporto con Soleil non l’ha fatto fare lui. “Perché continui a mettere questi cavolo di hashtag?”, questa è la cosa che Delia non riesce a spiegarsi. Ma Alex prosegue per la sua strada come se non avesse ricevuto alcuna domanda e chiede alla moglie di poter avere la parola.

“Lasciami parlare. Le informazioni che ti posso dare in questo momento sono pochissime, ascoltami bene”

Non si comprende bene che tipo di informazioni dovrebbe mai dare Belli a Delia. Intanto, quest’ultima sottolinea: “Alcuni pensavano fosse un teatro, ma questa è la verità”. A questo punto, sembra darle un consiglio su come comportarsi nella Casa. “Ti ricordi quando ti ho detto scegli bene l’interlocutore? Perché in quel momento stai scegliendo con chi parlare…”, dichiara l’attore di Centovetrine. Continua poi a ripetere migliaia di volte che il loro è un rapporto libero e che lui crede nella libertà.

A questo punto, interviene Alfonso Signorini, che riprende apertamente Belli, dichiarando di essere dalla parte di Delia. “Perché ti ostini a pubblicare? Perché lo fai? Hai la consapevolezza che la fai stare male”, questo l’intervento del padrone di casa. Deve addirittura mettersi in mezzo un uomo della sicurezza durante l’incontro tra Alex e Delia. L’attore infatti si avvicina sempre di più a lei e vorrebbe consegnarle qualcosa.

Per motivi legati alle restrizioni del Covid-19, l’attore deve mantenere la distanza e non può fare entrare nulla in Casa. “Ti devi sbloccare”, queste le parole di Belli prima di salutare sua moglie.

Alex incontra Soleil, ma ormai non convincono più

Ed ecco che questa sera al GF Vip 6 avviene un nuovo confronto anche tra Alex e Soleil. “Non se ne può più”, dichiara stanco il conduttore, che vuole più chiarezza da parte dei due.

Ma per l’ennesima volta arrivano ancora le stesse risposte confuse, senza arrivare a qualcosa di concreto. Dallo studio, notando la passione che c’è tra Alex e Soleil, Alfonso si chiede: com’è possibile che lui stia ancora con Delia? Intanto, la Sorge chiede all’attore di prendere una posizione, in quanto non dovrebbe recuperare il loro matrimonio nel reality show.

È in studio che la situazione diventa ancora più chiara. Qui avviene come una rivolta. La maggior parte dei presenti in studio dice ‘basta’ a tutta questa dinamica Alex-Delia-Soleil. Ormai sono tutti stanchi di questa storia, anche nella Casa di Cinecittà. Non manca di certo l’affondo di Adriana Volpe, che non ha mai creduto all’intera vicenda.

“Il discorso di Alex si riassume in una parola in ‘supercazzola’”, dichiara l’opinionista ricevendo il consenso da parte del pubblico. “Si vedeva come ridevate”, prosegue Adriana, colpendo l’attore in un faccia a faccia.

“Supercazzola lo vai a dire a qualcun altro”, risponde Belli. In studio in molti ridono e anche Sonia Bruganelli non riesce a trattenersi. Ormai nessuno sembra più credere all’intera storia. “Non capiamo con chi vuoi stare… Qui c’è la rivolta dei fuori usciti”, il conduttore si riferisce ai gieffini eliminati presenti in studio.

“La dinamica con Soleil ve la continuate fuori. Continuare a fare questo tira e molla non ha senso”, dichiara invece Sonia. Ha sempre sostenuto Alex, ma stavolta non può fare a meno di dargli questo consiglio.