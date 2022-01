Grande Fratello Vip, Delia Duran lascia ufficialmente Alex Belli

C’era da aspettarselo, l’entrata di Delia Duran nella Casa del GF Vip era destinata a portare scompiglio. La modella venezuelana, “moglie” di Alex Belli, ha fatto il suo ingresso al reality lo scorso 14 gennaio 2022. Pochi giorni di convivenza tra la Duran e la rivale in amore Soleil Sorge sono bastati per far crollare la modella 33enne. Ecco cosa è successo nell’ultimo episodio della telenovela infinita che vede protagonisti l’attore di CentoVetrine, la “moglie” e l’influencer italoamericana.

Come ripreso dalle telecamere del GF Vip, nel primo pomeriggio del 18 gennaio 2022 un preciso evento ha provocato la rabbia di Delia Duran. Questa, in lacrime, ha affermato di voler definitivamente lasciare Belli. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la visione di un aereo riportante una scritta, “Solex its real always connected”, ossia “I Solex sono sempre connessi”, apparso in volo sopra la Casa. “Solex” è il nome affettuoso della coppia formata da Soleil e Alex Belli coniato dai fan. Molto probabilmente ad aver mandato l’aeroplano sono stati proprio i telespettatori che sperano che l’influencer e l’attore si mettano insieme. Ciò, però, non è certo in quanto il messaggio non è firmato. Appena la Sorge lo ha letto ha proferito delle parole che, evidentemente, hanno ferito la Duran: “me l’ha mandato Alex”, ha detto la 27enne insinuando che Belli, in realtà, sia innamorato di lei.

Ma il motivo di mandare quest'altro aereo horror?? Spiegatemelo. Fate parte del teatrino tanto quando Egoman e consorte.

I sol3x so I gregorelli 2.0, che piaga.#gfvip pic.twitter.com/9ybZRcmXpq — CHE VERGUENZA ????☀️???? (@crucebrasiliana) January 18, 2022

A questo punto la Duran, infastidita, è scoppiata a piangere. Consolata da Manila Nazzaro, la 33enne ha sbottato:

“Basta, lo lascio, mi sono rotta le scatole, non mi merito questo. Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto, non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta! Non ha capito il mio dolore e la mia sofferenza, mi sta continuando a prendere in giro e non me lo merito. Prima di entrare qua gli ho chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”.

La Nazzaro, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan hanno provato a confortarla, consigliandole di non pensarci e di essere forte anche quando in puntata affronterà il “marito”. Resta da vedere come reagirà Belli a tutto ciò. Quest’ultimo, una volta uscito dalla Casa, dove si è avvicinato pericolosamente a Soleil Sorge, ha provato a ricostruire il suo “matrimonio”. Tuttavia Delia e Alex non sembrano aver superato i loro problemi, emersi durante la partecipazione del 39enne al GF Vip. La modella 33enne ha spiegato di essere entrata al GF Vip per staccare dalla situazione e capire veramente qual è il futuro della coppia. Tuttavia, molti pensano che il suo ingresso sia stato semplicemente un modo per portare avanti il cosiddetto “teatrino” messo in piedi da Belli, che tra “chimica artistica” e “baci d’opera” è, nel bene e nel male, protagonista dell’attuale edizione del reality.