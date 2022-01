Grande Fratello Vip, il crollo di Delia Duran: confessioni su Alex a Manila

La discussissima Delia Duran è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip da venerdì 14 gennaio, giorno in cui ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. Sono subito stati fuochi d’artificio con Soleil Sorge. D’altra parte, The Show Must Go On. E quindi, che lo spettacolo continui. La modella venezuelana, però, dopo aver lanciato tuoni e fulmini ed essersi presentata con un piglio guerrigliero nella dimora di Cinecittà, ha avuto un crollo. A cercare di darle conforto è stata Manila Nazzaro. Con l’ex Miss Italia ha parlato della situazione con il compagno Alex Belli, confessando che il percorso della loro relazione ha imboccato una piega per nulla rosea.

L’attrice ha spiegato alla compagna di Lorenzo Amoruso che ogni qual volta si trova a dover osservare le clip che mostrano Alex e Soleil va in difficoltà. “Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere… Devo controllare anche questo”, ha raccontato la Duran, per poi aggiungere che il suo equilibrio interiore è stato messo sottosopra e necessita di ritrovare un equilibrio: “C’è un dolore interno che devo ancora superare, curare e quello mi porta ad essere a volte molto dura”.

Qualcosa però non torna: dopo che Belli è stato squalificato dal gioco, Delia ha dichiarato a Verissimo di averlo perdonato. Non solo: dal giorno successivo all’eliminazione la coppia è tornata a vivere nella propria casa milanese. Insomma, pareva che i problemi più grossi fossero stati risolti. E invece no: “Non troviamo un punto d’incontro, per questo anche distaccarsi un attimino penso faccia bene. Stava andando tutto verso il negativo.”

Manila Nazzaro, udita la confidenza della venezuelana, ha tentato di darle sostegno e di rassicurarla, spiegandole che quando Alex era un concorrente del GF Vip spesso si estraniava dal gruppo, isolandosi e pensando a lei. “Quello che Alex aveva nel cuore non è mai cambiato, io l’ho visto nei suoi occhi”, ha chiosato l’ex Miss Italia.

Manila, sempre in veste di ‘consulente matrimoniale’, ha poi invitato la modella a non alzare un muro nei confronti di Belli: “Tutto quello che tu hai detto è assolutamente giustificabile, ecco perché bisogna capire se tu riesci a superare questo scoglio stando qui. Lui ti deve aiutare ovviamente, sostenere però tu non allontanarlo. Perché credimi lui non si è mai allontanato da te. Lui mi piangeva al collo quanto ti nominava”.

E con Soleil? Come finirà nella Casa? Per il momento Delia e l’italoamericana, dopo il feroce scontro avuto lungo la diretta di venerdì scorso, hanno preferito non affrontarsi. A breve, però, dovrebbe esserci un confronto. La stessa Duran ha infatti dichiarato che sente il bisogno di chiarire:

“Arriverà anche il momento di parlare anche con Soleil, perché è fondamentale così almeno ci liberiamo e capiamo. Magari ascoltandola per bene e dialogando possiamo capirci meglio”.

Anche in questo caso Manila ha visto il bicchiere mezzo pieno, affermando che nutre la convinzione che Delia e Soleil andranno d’accordo una volta che avranno appianato le proprie frizioni. La venezuelana è poi scoppiata in lacrime, confessando di aver subito molto il clamore mediatico sollevatosi attorno alla sua vicenda sentimentale: