GF Vip, Delia sfrenata: “Alex e Soleil sotto le coperte…”, Sonia è sconvolta

Delia Duran è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello Vip 6. La moglie di Alex Belli, come era stato previsto nelle ultime settimane, è entrata in gioco, sconvolgendo in qualche modo le dinamiche della Casa di Cinecittà. La sua presenza è destinata a mettere in difficoltà Soleil Sorge, ma prima di varcare la porta rossa, la modella sudamericana ha un confronto a distanza con l’ex attore di Centrovetrine. E la soap continua, sebbene il pubblico si dichiari stufo di queste dinamiche, che superano l’immaginazione.

Prima di entrare, Delia assicura di non aver chiuso un rapporto costruito in tre anni. Per lei si tratta di una pausa, che le servirà per avere delle risposte sul suo futuro con Alex Belli, precedentemente squalificato. I due ammettono di aver fatto l’amore non appena si sono rivisti dopo mesi. Poi, però, tra loro le cose si sarebbero complicate. Successivamente, sempre nel corso di questa puntata, la Duran dichiara il suo amore all’attore, sperando che possa comprendere la sua decisione di entrare in gioco.

Qualcuno con la squalifica di Belli aveva festeggiato la fine della soap opera, ma il reality sceglie di far proseguire le cose. Questa volta, permette alla modella sudamericana di avere un ruolo più da protagonista nello show. E inizia il tutto con una stretta di mano tra Delia e Soleil. “Hai studiato bene la parte questa volta?”, chiede ironica la Sorge.

Dopo di che, parte un discorso confusionario della Duran e la Sorge ammette di non averci capito niente: “Stai parlando a vanvera, non capisco nulla di quello che stai dicendo”. La modella, in poche parole, accusa la tanto discussa gieffina di essere incoerente e falsa. Il motivo riguarda ciò che sarebbe accaduto sotto le coperte tra Soleil e Alex al GF Vip.

Per molti questo resta ancora un mistero, sebbene entrambi abbiano più volte smentito di essere andati oltre. “Anche sotto le coperte, Alex mi ha detto la verità di quello che è successo. Perché non dici la verità? Dillo”, dichiara la modella. Ma Soleil continua a smentire il tutto, definendo le dichiarazioni di Delia come delle provocazioni a cui non vuole cadere.

“Ora mi preoccupi”, dichiara ironica la Sorge, che non riesce a capire il punto del discorso un po’ confusionario di Delia. A questo punto, la Sorge accusa la Duran e Alex di aver messo su una “farsa televisiva”. Il pubblico, però, crede che anche la Sorge faccia parte di questa soap! Nel frattempo, Belli ci tiene a smentire le parole di sua moglie.

In questo modo, l’attore precisa di non aver mai confessato a Delia di essere andato oltre con Soleil sotto le coperte. Ma la modella sudamericana appare davvero convinta e la verità non si comprende esattamente quale sia.

“Abbiamo fatto di ogni, ma come alla luce del sole, ridendo e abbracciandoci”, risponde la Sorge, smentendo. In studio, Alfonso Signorini cerca di dare la parola alle due opinioniste.

Sonia Bruganelli preferisce astenersi: “Sto provando un imbarazzo empatico, non so cosa dire…”. Effettivamente, la moglie di Paolo Bonolis appare davvero imbarazzata dal confronto che è appena avvenuto tra Delia e Soleil nella Casa.

Probabilmente l’opinionista non apprezza il modo di fare della Duran, visto che ha sempre invece sostenuto la Sorge e Alex. Invece, Adriana Volpe non si tira indietro e dice la sua.

Ancora una volta, la conduttrice – indossa un mini abito da urlo stasera – si mostra infastidita da tutto questo, diventando la voce del pubblico. Non crede al siparietto creato: “Questo copione studiatelo bene, decidete a che pagina stare”.

In particolare, la Volpe consiglia a Soleil e Belli di essere più chiari, visto che ancora in molti non hanno capito che tipo di rapporto sia nato tra loro.

In studio, l’attore perde la pazienza e alza il tono della voce quando ribadisce che la gente è ottusa, siccome non capisce che tipo di rapporto ci sia tra loro.