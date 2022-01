Adriana Volpe, mini abito da urlo al Grande Fratello Vip: marca e prezzo

Ecco il brand scelto dall’opinionista per la 34esima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini e il costo da spendere per aggiungerlo al proprio guardaroba

Adriana Volpe stasera al Grande Fratello Vip 6 indossa un mini abito pazzesco. L’opinionista di questa sesta edizione, a fianco a Sonia Bruganelli, riesce sempre a sorprendere con i suoi look. Per la 34esima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, la conduttrice sceglie un mini abito con cintura di Elisabetta Franchi. La celebre e amatissima stilista italiana non si smentisce mai. Il vestito indossato da Adriana non ha potuto non attirare l’attenzione stasera e molte telespettatrici si chiedono, oltre la marca, quale sia il prezzo da spendere per averlo nel proprio guardaroba.

Ebbene per acquistare l’abito indossato dalla Volpe stasera nello studio di Canale 5 bisogna sborsare 336,00 euro. Si tratta di un costo, in realtà, scontato, visto che inizialmente costava ben 480,00 euro. Non è disponibile solo nella versione bianca, quella scelta dall’opinionista, ma anche nelle colorazioni nero, beige, azzurro e marrone. Stiamo parlando di colori protagonisti delle ultime tendenze moda.

Si tratta di un abito in crepe che ha un effetto frisè, con caratteristiche militari. Come è possibile notare, la parte superiore del vestito di Adriana Volpe, firmato Elisabetta Franchi, è composta da un motivo con delle mostrine sulle spalle. Invece, la gonna è formata da una baschina che si apre al fondo, attraverso un morbido godet. Inoltre, notiamo che la vita è caratterizzata da una cintura con placca metallica dorata.

Infine, non mancano le tasche laterali con i bottoni. Un abito perfetto per questa occasione e per molte altre. Impossibile non notare l’eleganza e la semplicità che riesce a donare a un look questo vestito di alta moda, super femminile.

Adriana Volpe al GF Vip 6 sempre in contrasto con Sonia Bruganelli

Tra le due opinioniste, inizialmente, non correva proprio buon sangue. Con il trascorrere delle puntate, l’atmosfera in studio si è fatta piano piano più serena. Ma durante ogni serata è evidente che Adriana e Sonia hanno opinioni decisamente contrastanti. Scendendo nel dettaglio, nella Casa di Cinecittà si sono formati due gruppi ben distinti.

E anche in questo caso, come hanno dimostrato stasera, si ritrovano ad alzare due ‘bandiere’ differenti. Infatti, entrambe fanno notare questo dettaglio nel corso della puntata. Dall’inizio di questa edizione, hanno mostrato questo.

Mentre la Volpe è decisamente schierata dalla parte di Nathaly Caldonazzo & co, la moglie di Paolo Bonolis ha un pensiero più vicino a quello di Katia Ricciarelli e dai suoi compagni più affezionati.