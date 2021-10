Adriana Volpe parla dell’ex marito e spara a zero su Sonia: altre bordate

La quiete dopo la tempesta e poi ancora burrasca: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli parevano aver deposto l’ascia di guerra, ma a quanto pare le frizioni restano. Lo testimonia la dura intervista rilasciata dalla conduttrice trentina alla rivista Oggi. Rispetto alle parole consegnate a Chi, la presentatrice ha lanciato fulmini e saette verso la moglie di Bonolis. Con il settimanale diretto da Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 6 ottobre, Adriana ha utilizzato toni piuttosto concilianti nei confronti della produttrice. Musica ben diversa nel corso dell’intervista concessa al magazine di Umberto Brindani a cui la Volpe ha anche aggiornato circa i suoi rapporti con l’ex marito Roberto Parli.

Capitolo separazione: “Purtroppo nell’ultimo anno e mezzo la mia vita è cambiata, mi sono separata da mio marito perché ha preso una direzione che non condivido e non mi appartiene”. Così Adriana che ha aggiunto: “Ho cercato in tutti i modi di aiutarlo e riportarlo a gestire meglio la sua vita, ma oggi non lo riconosco più”.

La Volpe ha preferito non entrare nei dettagli della vicenda relativa alla fine del suo matrimonio anche se qualcosa ha detto, parlando, sempre in riferimento all’imprenditore svizzero, di “condotte gravi”. “Ha problemi da risolvere – ha dichiarato -, ma ritengo che la cosa migliore sia permettere a lui di risollevarsi e trovare un suo equilibrio… L’ho perdonato tante volte, ma nulla è cambiato”.

“Chiedere la separazione è stato un gesto significativo per fargli capire che se andava avanti in quel modo mi avrebbe perso. Ho dovuto dare priorità a nostra figlia, concentrarmi su di lei”, ha chiosato l’ex volto de I Fatti Vostri, chiudendo il tema inerente ai rapporti con Parli.

Adriana Volpe riserva parole molto dure alla moglie di Paolo Bonolis: è di nuovo bagarre

Largo dunque alla polemica divampata con Sonia Bruganelli. Tutto è cominciato quando la produttrice, su Instagram, ha fatto campeggiare un selfie in cui si è immortalata con Giancarlo Magalli. Non proprio una persona a caso visto che il conduttore romano, con la Volpe, ha avuto contrasti pesanti, addirittura finiti nelle aule dei tribunali.

Inizialmente Sonia ha sostenuto che non ha minimante pensato al fatto che Adriana potesse risentirsi del suo gesto. Non solo: ha dichiarato che il suo intento non era quello di provocare. Peccato che Magalli l’abbia sbugiardata a Verissimo, raccontando che la moglie di Bonolis avesse proprio intenzione di provocare. Alla querelle che vede protagoniste le due opinioniste del GF Vip ha dato ampio spazio anche Alfonso Signorini che ha trattato la questione proprio nel corso del prime time del reality show in onda su Canale Cinque.

“Sono della stessa pasta, hanno la stessa natura. Sono pronti a punzecchiare e infangare senza considerare gli effetti di quello che creano”, ha tuonato Adriana riferendosi a Magalli e alla collega opinionista del Grande Fratello Vip. “Non so nemmeno io – ha aggiunto – se ama la provocazione a prescindere, forse pensava di fare una goliardata, un tentativo mal riuscito, il tutto poi le è sfuggito di mano. Ha sottovalutato tutto il mio passato, le mie battaglie fatte, anche giuridiche. Ci sono due rinvii a giudizio”.