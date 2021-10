GF Vip, Bruganelli stoccata a Magalli: “Vuole guadagnarci pure lui”

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono protagoniste di questa edizione più di qualche concorrente nella Casa. Che tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli non sia stato amore a prima vista era chiaro a tutti, ma una foto con Giancarlo Magalli è servita a portare a galla la loro antipatia in puntata. Sì, perché appena Sonia ha postato la foto con Magalli la sua collega di poltrona rossa non è rimasta in silenzio, anzi! Lo scontro si è spostato dai social network alla prima serata di Canale 5, perché Signorini ne ha parlato nella scorsa puntata.

Sonia ha sostenuto sin dal primo momento che dietro quel selfie postato su Instagram con Magalli non c’era alcuna frecciatina alla Volpe. Questo nonostante anche la didascalia lasciasse intendere l’esatto contrario, visto che ha parlato di aneddoti raccontati. Insomma, il post sembrava proprio indirizzato ad Adriana ma Sonia ha sempre detto di no. Oggi è arrivata però la smentita di Magalli, che nell’intervista a Verissimo ha detto tutto il contrario. Di fatti Magalli ha sbugiardato la Bruganelli dicendo chiaramente che la foto era una provocazione ad Adriana Volpe.

La Volpe ha scoperto tutto nel pomeriggio e ha condiviso la notizia tra le sue storie di Instagram. Stasera invece Signorini ha aperto la puntata del GF Vip 6 proprio con questa novità, chiedendo spiegazioni a Sonia. Quest’ultima non si è scomposta più di tanto, né ha confermato la versione dei fatti raccontata dal conduttore. Ma è chiaro che hanno due visioni diverse della serata e della foto su Instagram. Alfonso ha chiesto un commento alla sua opinionista ed è arrivata la stoccata della Bruganelli a Magalli:

“Ma Magalli che abbia voluto fare la provocazione… Aveva questa intenzione probabilmente. Avendo visto tutto questo clamore avrà detto mo che sono l’unico che non ci guadagna?”

Il conduttore del GF Vip ha sottolineato l’allusione al guadagno fatta da Sonia, che non si è persa d’animo e ha sottolineato quanto appena detto. La Bruganelli a sostegno del pensiero appena espresso ha fatto notare che Magalli ha rilasciato un’intervista a Verissimo e fino a pochi giorni fa non era così gettonato nei programmi televisivi. In tutto ciò, Adriana Volpe non si è lasciata sfuggire l’occasione di sottolineare che è andata come pensava lei ma ha chiesto comunque di archiviare la faccenda e voltare pagina.