Grande Fratello Vip, Adriana Volpe cambia idea su Sonia: “La stimo molto”

Puntata dopo puntata Adriana Volpe e Sonia Bruganelli sono riuscite a trovare un punto di incontro al Grande Fratello Vip. Un traguardo non così scontato dato che già prima dell’inizio della sesta edizione le due si erano punzecchiate sul set di un servizio fotografico. La cena tra la moglie di Paolo Bonolis e Giancarlo Magalli, acerrimo nemico della Volpe, ha poi sollevato un vero e proprio polverone.

Ora tutto è stato superato e archiviato ed è stata la stessa Adriana Volpe a raccontarlo in un’intervista rilasciata al magazine Confidenze. L’ex volto Rai ha ammesso che gli inizi con Sonia Bruganelli non sono sono stati facili visto che le due hanno dei caratteri e un vissuto completamente diversi. Ma il rapporto oggi è migliorato:

“La stimo molto, è una donna di spessore e conosce i meccanismi della tv. È laureata, come me, ma abbiamo un senso dell’ironia differente. Se ogni settimana milioni di ascoltatori seguono il reality è perché le dinamiche sono quelle che si creano in qualsiasi comunità”