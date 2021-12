Alex Belli squalificato al GF Vip va via con Delia, Soleil: “Cornuti e felici”

Delia Duran ha lasciato Alex Belli al GF Vip 6? Il suo ingresso era atteso – così dicono – ed è arrivato, ma c’è stato un mezzo lieto fine: Alex è stato squalificato ed è andato via con Delia. La prima apparizione è avvenuta a inizio puntata, quando è apparsa a fine passerella per annunciare la volontà di mettere fine al rapporto con l’attore. Si è sentita mancare di rispetto e dal suo punto di vista, che evidentemente non è lo stesso del marito, sono stati superati tutti i limiti. L’incontro è avvenuto più in là nella serata, ma intanto Alfonso Signorini ha preso le distanze da questo triangolo, tirando in ballo pure Soleil Sorge.

Il conduttore ha ammesso di avere di personali dubbi sul fatto che tutto questo sia vero oppure organizzato a tavolino dai diretti interessati, e non di certo dal programma. In più ha chiarito che lui si limita al ruolo di narratore, racconta ciò che succede e non per questo insomma è d’accordo con ciò che vede. Una presa di posizione arrivata dopo che quasi la maggior parte del pubblico, e forse non solo, non crede a nulla di ciò che succede tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Inoltre ha assicurato che la verità verrà a galla, prima o poi: lui si impegnerà affinché accada.

Mentre Delia seguiva tutto dalla passerella, Alfonso ha ripercorso con Alex e Soleil tutti i passi del loro rapporto: dalla chimica artistica all’altruismo, all’opera, ecc. Il conduttore ha ricordato all’attore le promesse che aveva fatto alla moglie nel precedente incontro, per poi mostrargli ciò che ha fatto e detto dopo. In confessionale Alex ha detto di voler abbandonare, ma Alfonso prima di fargli incontrare la moglie ha mostrato al pubblico ciò che è successo nel pomeriggio. Dopo il bacio-trappola di Soleil, però, Alex in confessionale ha ammesso che si sono baciati tante volte sotto le coperte. Un dettaglio che è passato inosservato, fino a quando proprio Delia lo ha portato alla luce senza ottenere risposte chiare.

Ancora una volta Alex ha aperto la porta rossa, la prima del limbo, urlando di voler andare via perché non ce la fa più di fronte ai continui attacchi di Soleil. Quest’ultima ha incalzato Belli invitandolo a dire la verità, che poi ha detto lei incoraggiata da Alfonso:

“La verità è che quello innamorato è lui, quello che vede altro nel rapporto è lui. Quella che ha frenato sono io e che ha cercato di tutelarlo. Adesso sono io a dovermi prendere la responsabilità?”

A questo punto il conduttore ha invitato Alex ad andare in giardino, dove è stato freezato. Qui Delia gli ha detto di volerlo lasciare:

“Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, non eri da solo. Ma mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi con la mancanza di rispetto. Sì, è una trappola, ma ci sei caduto. Io ho una dignità e ho deciso che la nostra storia finisce qui. Mi dispiace Alex”

Belli ha raggiunto Delia e l’ha abbracciata, infrangendo sia il freeze sia il distanziamento per il Covid. Lui le ha detto, con la sua tecnica di persuasione e tenendola anche stretta, che aspettava lei per andare via e che la loro vita è un’altra. La Duran ha sbottato:

“Perché devo essere io a venirti a prendere? Dovevi avere tu le pa..e per uscire. E mi dispiace pure che sei caduto nella trappola di quella str…za, perché è una str..za. Tu non mi meriti. Io merito un uomo che mi porti rispetto”

Soleil non ha resistito in salotto, si è alzata e si è presa la scena portando la valigia ad Alex e invitandolo a uscire con Delia. Si è presa l’attenzione anche in quel momento, insomma, ma si è presa anche gli insulti di Delia. Belli è riuscito a convincere la moglie, che è tornata sui suoi passi: “Mi devi riconquistare da zero. Ok, andiamo, dimostramelo. Sei tu che dovevi venirmi a prendere”. Dato che Alex si è avvicinato a Delia, Alfonso non ha potuto fare a meno di comunicargli che è fuori dal gioco. Insomma, Alex Belli alla fine è stato squalificato. “Sei ufficialmente fuori dalla Casa e dal Grande Fratello”, ha detto il conduttore.

Alfonso ha chiesto a Delia cosa vuole fare del suo rapporto dopo che Alex è uscito per lei, se tornare a casa con lui o meno. Lei ha risposto che ci deve pensare e dovrà parlarne. Signorini ha anche fatto una domanda ad Alex su Soleil, cosa avrebbe voluto dire a lei. Belli ha provato a chiamarla, ma Delia l’ha frenato: “Ancora? Continui? Continui?”, ha ripetuto. Alfonso avrebbe voluto il confronto, ma Delia si è rifiutata di parlare con Soleil. Quest’ultima però ha preso il microfono, lo ha avvicinato alla bocca e ha parlato lo stesso. “Che andassero a casa cornuti e felici”, ha concluso Soleil parlando con Katia dopo l’uscita di Alex e Delia.