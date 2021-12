Soleil, con Belli è finita davvero: insulti pesanti a lui e alla moglie

È rottura tra Soleil Sorge e Alex Belli al Grande Fratello Vip 6. Sembra che ormai la coppia si stia allontanando dopo aver creato una serie di dinamiche che hanno lasciato un po’ tutti interdetti. Sono stati duramente criticati, in particolare l’attore di Centovetrine. Ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne pare aver deciso di ribaltare la situazione improvvisamente. Fino a qualche giorno fa, apparivano inseparabili e pronti a tutto. Mentre lui si è esposto abbastanza, la Sorge ha sempre fatto presente di non aver mai pensato a un futuro insieme.

Ha cercato a volte di prendere le distanze da ciò che accadeva con Delia Duran e Alex, mostrando dissenso. Ed ecco che prende davvero le distanze da Belli e dà vita a nuovi litigi. Mancano poche ore alla puntata di stasera e la Sorge crea un’altra dinamica. Questa volta, non è a fianco dell’attore, anzi. I due gieffini, nelle ultime ore, hanno dato vita a un forte scontro nel giardino della Casa di Cinecittà. Nel corso di questi minuti, la gieffina più discussa di questa edizione si è lasciata andare a dure accuse.

“Hai sempre e solo giocato”, ha dichiarato inaspettatamente Soleil. Dall’altra parte, Alex ha tentato di difendersi, urlando le sue ragioni. “Le urla le vai a portare a quella cretina di tua moglie e alla tua vita, adios MotherFucker”, ha poi risposto con rabbia la Sorge. “Sei un fake”, ha tuonato, cercando di provocare in tutti i modi l’attore. Improvvisamente è tornata la pace e Soleil ha baciato Alex!

Quello a cui hanno dato vita è stato un bacio super passionale durato qualche minuto. Ma la realtà non è quella che sembra. La Sorge ha teso una vera e propria trappola a Belli. L’ha baciato per dargli una dimostrazione: “Lo senti questo? È finto come lo sei stati tu con me”. Quello in giardino non è stato l’unico litigio, la gieffina aveva già mostrato un allontanamento.

E non è stata l’unica. Ora anche Davide Silvestri, in queste ore, ha dimostrato di voler prendere le lontananze da Belli. Dunque, pare proprio che per Alex al GF Vip le cose si stiano mettendo male. Nella Casa sembra esserci l’intenzione di distanziarsi dalle sceneggiate dell’attore.

Soleil Sorge, bestemmia in inglese: perché non verrà squalificata

In questi giorni, parte del pubblico ha chiesto la squalifica della discussa gieffina per una presunta bestemmia in inglese. E mentre c’è chi pensa che ci sia favoritismo nei suoi confronti, la prima vincitrice del GF Vip è intervenuta in sue difese. Alessia Macari ha spiegato come stanno le cose: “Nella lingua inglese non esistono le bestemmie e ve lo dico io che sono madrelingua inglese, non esistono”.