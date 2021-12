Signorini “protegge Soleil”, al GF Vip donne in rivolta: chi accusa Alfonso

Si mormora parecchio in queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip. Stavolta, però, a finire sul banco degli imputati non è uno tra gli inquilini della dimora di Cinecittà, bensì il demiurgo del reality stesso, Alfonso Signorini. Alcune delle donne in gioco hanno cominciato a fare quadrato contro Soleil Sorge e a mugugnare nei confronti degli autori e del direttore di Chi Magazine. Motivo? Serpeggia la voce che l’italoamericana tutta battute taglienti e “non intendevo quello” sia una ‘protetta’ dai piani alti dello show. Mal di pancia che per la prima volta da quando è cominciato il programma sono stati palesati modo piuttosto convinto.

A far aumentare i malumori, è stata la furente litigata di qualche giorno fa che ha coinvolto Sophie Codegoni e appunto Soleil, che ha usato parole molto dure nei confronti dell’ex tronista. Nella fattispecie non ha utilizzato dolcezze, per usare un eufemismo, in merito ai ritocchini “di plastica” estetici della giovane.

“Mi sono sentita umiliata, mi dice che sono una persona stupida e rifatta”, si è lamentata Sophie. In puntata, però, Signorini ha derubricato il tutto a semplice battibecco, invitando la Codegoni a non farne un dramma e a non tirare di mezzo argomenti più seri. La questione è andata assai di traverso a più di una persona. Anche perché, ad esempio con Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, per una vicenda simile di parole fuori posto, Signorini stesso ha preteso scuse e ha fatto una ramanzina assai salata.

GF Vip, ecco i nomi delle inquiline che mugugnano su autori e conduttore

Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Francesca Cipriani e Jessica Hailé Selassié nutrono la convinzione che ci sia una sorta di protezione da parte degli autori nei confronti di Soleil. “Quello che dici tu non ha lo stesso peso di quello che dice lei. Quello che dici tu in uno stato di rabbia è scorretto”, ha sussurrato Miriana che ha poi sottolineato che quanto detto da Soleil su Sophie non ha avuto alcun rimprovero: “Niente, cancellato. Ok, andiamo avanti”.

“Io non voglio rimetterci la salute. Soleil non ha chiesto scusa, però Lulù si è dovuta alzare e fare le scuse”, il commento sconfortato della Cipriani, tra le più agguerrite contro gli atteggiamenti dell’italoamericana. “Ha detto ‘Andiamo avanti’, quindi se lo avessi detto io aprivamo un caso. Dato che lo ha detto lei è ok. Allora, andiamo avanti. Mah. Gli altri anni se dicevi una cosa sbagliata uscivi, quest’anno c’è il discorso delle intenzioni”, ha riflettuto Sophie, evidentemente in disaccordo con Signorini. Ed evidentemente sottintendendo che alla rivale Soleil sia riservato un trattamento di favore.

Miriana Trevisan chiede aiuto al pubblico per ridimensionare Soleil al GF Vip

Jessica Hailé Selassié ha aggiunto altra carne al fuoco, ricordando le pesanti frasi che Soleil disse a Gianmaria qualche settimana fa: “Aveva detto anche che Gianmaria è come uno scarafaggio, che anche se lo butti nell’acido non muore mai”. A onor del vero, però, in quel caso Signorini pretese delle scuse dalla Sorge che arrivarono in modo assai stentato. Nessuna punizione, comunque.

“Siamo arrivati a dei livelli…secondo me è il pubblico da casa che ci deve aiutare”, il ragionamento di Miriana che si è di fatto appellata ai telespettatori per ridimensionare l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.