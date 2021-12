GF Vip, tutti contro Alex: amicizia finita con Davide. Salemi e Zelletta duri

Ne resteranno solo due a fare comunella, anzi, già ne sono restati due, Soleil ed Alex Belli. All’inizio dell’avventura del Grande Fratello Vip 6, l’attore parmense e l’ex corteggiatrice UeD facevano parte di un gruppo affiatato, tra cui spiccavano anche Aldo Montano e soprattutto Davide Silvestri. Pian piano, però, evidentemente stufi dei teatrini, i membri del ‘gruppo’ se la sono data a gambe. L’ultimo ad aver le tasche piene delle escandescenze di Alex è stato proprio Silvestri, fino a pochi giorni fa suo stretto amico nella Casa. Ora non è più così: la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sfuriata di Belli, avvenuta sabato, quella in cui ha finto di volersene andare via, con tanto di calci e pugni alla porta rossa conditi da insulti verso la trasmissione. Perché ha finto? Lo ha spiegato proprio Silvestri.

Dopo lo psicodramma di Alex Belli davanti alla porta rossa, Davide, a colloquio con Francesca Cipriani, ha dichiarato di non credere minimamente al colpo di testa dell’attore, fornendo curiosi dettagli di tutta la faccenda. Silvestri ha raccontato che il parmense, prima di esplodere, si è assicurato che la porta rossa fosse chiusa:

“La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia”.

Silvestri ha quindi proseguito, continuando a palesare il suo intenso scetticismo nei confronti del modus operandi di Belli all’interno della Casa più spiata d’Italia: “Poi dice che non resta. Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà”.

Dopo aver chiacchierato con la Cipriani, Davide si è rivolto direttamente ad Alex, lanciandogli una bordata: “Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima però vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela“. Amicizia al capolinea.

Anche Soleil ha tuonato su Belli nelle scorse ore, rimarcando il fatto che un giorno dice di uscire e il giorno dopo che resterà: “Dici un sacco di str…te. Forse non ti ricordi. Assurdo e ridicolo fare questi giochini”. L’ex corteggiatrice di UeD ha trovato d’accordo Katia Ricciarelli. Alex, dal canto suo, ha risposto con un non troppo convinto: “Nessun giochino”. Ma le critiche per lui non sono finite qui. Anche dei vip ‘esterni’ hanno ‘picchiato’ duro sull’attore.

Alex Belli, l’attacco di Giulia Salemi e Andrea Zelletta

“Bellissima La Corrida che è tornata in onda su Canale 5″. Così Giulia Salemi su Twitter, commentando sarcasticamente la sopracitata sfuriata di Alex. Andrea Zelletta, altra persona che ben conosce le dinamiche del reality, avendovi partecipato, sui social ha scritto: “Comunicazione di servizio… oltre all’entrata/uscita principale volevo comunicare che ne esistono altre 28 porte di sicurezza sempre aperte”.