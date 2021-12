Mentre il pubblico del Grande Fratello Vip 6 non ne può più della soap opera su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, i tre protagonisti continuano a girare le nuove puntate. Se ieri Signorini ha affrontato il tema del tradimento al contrario, con Delia che ha baciato un altro (per finta secondo molti, compreso Belli), stanotte nella Casa è andata in onda la puntata successiva. Il titolo potrebbe essere “I dubbi di Alex Belli”, oppure ancora “Restare o andare, questo è il problema”. Come sempre, dopo la puntata Alex e Soleil si sono ritrovati seduti intorno al tavolo a chiacchierare di quanto avvenuto durante la serata. E stanotte ne avevano di cui parlare.

Come riportato da Biccy, nella notte Alex ha spiegato alla sua amica artistica che o resta e lascia Delia o esce e sistema le cose. Un dubbio atroce che lo accompagnerà nei prossimi tre giorni, fino a quando dovrà dare la risposta ufficiale al GF Vip 6: resto o esco. I concorrenti non sembravano particolarmente scossi dalla notizia del prolungamento, a differenza dell’anno scorso con gente disperata e con le gambe all’aria (bei ricordi). Questo perché erano preparati e lo avevano già capito. Adesso dovranno scegliere: Alex lascerà Delia e resterà al GF Vip? Lui non lo ha escluso:

“Sono davanti a un bivio: o esco e vado a mettere le cose in chiaro con Delia o la chiamo e le dico che la nostra storia è finita. Quelle cose che ho visto questa sera non mi rappresentano. Io non vado avanti altri tre mesi qua dentro con quelle cose che succedono lì”

Le cose che succedono lì, come le ha definite lui, sono soltanto delle risposte, anzi le puntate successive a quelle messe in scena da lui e Soleil. Un piccolo particolare che i due Vipponi sembrano dimenticare molto facilmente. Belli non ha gradito la paparazzata di Delia con un altro, che ha reputato finta e costruita. “Non è quello che sono”, ha spiegato. Lui non vuole sentirsi in colpa se vuole bene a Soleil: è passato dunque da un innamoramento a un ti voglio bene. Quindi si è stupito e meravigliato della direzione presa da Delia fuori dalla Casa, dimenticando che lui ha ammesso a un’altra donna di essersi innamorato di lei. Cosa ben più pesante da digerire, più delle coccole sotto le coperte e dei baci di scena, chimici, artistici, d’opera.

Tuttavia per Soleil e Alex è normale provare sentimenti e attrazione fisica per un amico: lo hanno detto ieri sera, mandando su tutte le furie Katia Ricciarelli. Nel caso in cui Alex restasse e lasciasse Delia è chiaro che la soap opera passerebbe alla fase successiva: Alex e Soleil insieme, magari? Ma cosa ne pensa lei, invece? Per il momento Soleil Sorge vuole prendere le distanze da Delia e Alex:

“Non ha un senso questa roba. Quello che ti dico, rovina lei e rovina te, è proprio brutto lasciatelo dire. E io non voglio minimamente entrare in un triangolo… In una, come si dice, una situazione così disgustosa. Io non voglio sporcarmi con una scena del genere. Senza offesa, ma è il tuo matrimonio”

Mentre Alex diceva che quelle cose non gli appartengono, Soleil lo metteva davanti alla realtà dei fatti: “Ti appartiene, è tua moglie. Sono anche ca..i tuoi perché è il tuo programma, è il tuo momento”. Belli vorrebbe prendere le distanze dai finti gossip della moglie, ma la sua amica artistica non glielo ha lasciato fare facilmente. Alex ha sbottato: “Sono qua dentro in balia di ste ca…o di stronz..te, dai”. Quindi Soleil ha scaricato definitivamente l’amico: “Vai allora”. Che voglia liberarsi di lui e di Delia? Magari sì.

In tutto ciò, però, anche Soleil sta dimostrando di avere la memoria corta. Ieri sera infatti ha giudicato con parole non molto leggere le foto di Delia con un altro. Mentre Alex non era per nulla scosso, perché per lui era tutto finto, Soleil ha usato termini forti contro la moglie del suo amico artistico. Inoltre ha attaccato la Duran spiegando ad Alex la differenza tra loro due: Alex fa tutto sotto le telecamere (e sotto le coperte), mentre Delia lo fa quando lui non può vedere. Qualcosa che per lei è inaccettabile. Peccato che Soleil abbia fatto lo stesso anni fa: mentre Luca Onestini, all’epoca suo fidanzato, era nella Casa, lei ha incontrato e si è fidanzata con Marco Cartasegna. Forse il fosforo non serve solo a Giucas Casella…

RAGA RICORDIAMO CHE SOLEIL HA FATTO LE CORNA A LUCA ONESTINI MENTRE LUI ERA DENTRO LA CASA E LO HA LASCIATO CON UNA LETTERA IN DIRETTA E ADESSO PARLA MALE DI QUELLO CHE STA FACENDO DELIA! CHE IPOCRITA, FA SOLTANTO RIDERE #GFVip2021 #GFvip pic.twitter.com/AmQIl5QyLw — cloudy (@cloudy90239726) December 10, 2021

Non capisco Soleil che critica la paparazzata di Delia. Ma non si ricorda quello che ha fatto lei con Cartasegna quando Onestini era nella Casa? #GFVIP — stargirl ✨ (@quandilfaitnoir) December 10, 2021