GF Vip, Alex vede il bacio di Delia: Signorini lo asfalta, lo studio trema

Belli ha avuto la possibilità di scoprire cosa sta accadendo fuori e non è apparso per nulla sorpreso o infastidito; il padrone di casa si è lasciato andare a una provocazione che ha conquistato

Per Alex Belli al Grande Fratello Vip è arrivato il momento di scoprire cosa sta accadendo fuori. Proprio sono spuntate delle foto che ritraggono Delia Duran mentre bacia un altro uomo. Sin da subito, agli occhi di tutti, è apparso come un vero e proprio tradimento. Alfonso Signorini non ha potuto non dare all’ex attore di Centovetrine la possibilità di conoscere tale situazione. Per fare ciò, il padrone di casa ha invitato Alex e Soleil Sorge nella stanza a Led.

Inizialmente ha mandato in onda le clip che riprendono quanto è successo nelle ultime settimane all’interno della Casa tra loro, con tanto di reazioni degli altri coinquilini. In questa circostanza, Signorini ha chiesto a Soleil se ha preso in considerazione un futuro insieme a Belli e Delia, una volta conclusa questa esperienza. Ma la Sorge ha immediatamente tolto qualsiasi dubbio: “Mi dispiace per Alex e Delia, ma io un uomo lo voglio tutto per me”.

L’attore, invece, ha precisato che sicuramente Soleil entrerà a far parte del suo “mondo artistico”. I momenti per ridere sono finito per Alex, che in salotto si è ritrovato a vedere le foto che ritraggono Delia in compagnia di un altro uomo, con cui si è anche scambiata un bacio. A far uscire fuori queste immagini è stato Whoopsee.it.

La reazione di Alex Belli ai baci che Delia ha dato a un altro uomo ha rappresentato per moltissimi telespettatori una conferma ai sospetti. Infatti, sono tantissimi coloro che sono sempre più certi del fatto che siano semplicemente i protagonisti di “una soap recitata malissimo”. Di fronte alle scottanti foto, l’attore ha riso e ha, secondo molti, recitato la sua parte.

“Conosco talmente bene Delia per capire che queste foto sono finte. Delia devi farmi vedere altro per ingelosirmi”

Detto ciò, l’ha invitata apertamente a venire nella Casa di Cinecittà per avere un confronto. Ma le ha chiesto di essere se stessa. La reazione di Alex ha lasciato il conduttore abbastanza perplesso, tanto che gli ha chiesto apertamente il motivo per cui è rimasto così calmo.

“Hai appena visto tua moglie che si bacia, quel bacio c’era, fake o no. Com’è possibile mantenere questo atteggiamento di freddezza e disprezzo?”

Belli è convinto del fatto che Delia stia cercando un modo per mandargli un messaggio ed è quello che non vorrebbe da lei. Adriana Volpe, invece, ha presentato un’altra teoria: Alex non può arrabbiarsi visto che ha fatto di peggio nella Casa con Soleil.

“Alle 8 e mezza sotto le coperte c’è stato un movimento sussultorio, mentre Davide dormiva, che a me ha fatto pensare ad altro”

L’attore ha smentito tutto, facendo presente che ciò che lui sta vivendo nel reality rappresenta la realtà, mentre Delia non sarebbe se stessa. Sonia Bruganelli ha cercato di aprirgli gli occhi: “Magari a casa c’è stato qualcosa di più reale”. L’opinionista, ridendo, ci ha marciato su, facendo notare che oltre i baci potrebbe esserci stato altro tra la Duran e l’uomo che le sta vicino.

“Anche Delia fuori ha piacere di farsi gli affari suoi con un uomo”, ha dichiarato Sonia. Alfonso è andato avanti cercando di generare in Alex una reazione più forte: “O ferisce troppo il tuo ego?”. Ma Signorini ha conquistato l’intero studio quando ha si è lasciato andare a una provocazione ancora più importante.

“Ma non dovresti dire: ‘Scusate io torno a casa e vado a vedere mia moglie’? Cosa fai? Perché rimani lì con Soleil?”

Di fronte a questo intervento del conduttore del GF Vip lo studio è andato in tilt e tutti hanno applaudito approvando, lasciando Belli senza parole. Non avendo via d’uscita di fronte a queste provocazioni, il gieffino si è fatto avanti: “Non mi provocate, perché la porta rossa è dietro di me!”.

Signorini ha fatto tremare lo studio, in quanto nessuno si aspettava che si sarebbe lasciato andare a tale provocazione. Intanto, Soleil Sorge ha preso le difese di Alex, andando contro Delia. A detta sua, la Duran starebbe cercando di provocarlo.

In Casa ognuno ha la sua opinione, ma tutti credono che i limiti siano stati superati da tutti. Katia Ricciarelli ha consigliato a Belli e Soleil di parlare apertamente: “Non state parlando con degli idioti!”. Aldo Montano, come si poteva immaginare, non ha espresso un pensiero positivo sulla situazione.