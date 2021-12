GF Vip Alex Belli, Delia Duran bacia un uomo: scoop, teatrino senza fine

Nuovo giorno, nuovo aggiornamento sulle vicende riguardanti Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Stavolta, però, ad essere al centro dei gossip non sono eventi avvenuti all’interno della Casa più spiata d’Italia ma fuori. A far parlare di sé è la modella venezuelana, moglie dell’attore parmense attualmente concorrente del GF Vip 6. La Duran è apparsa in atteggiamenti intimi con un uomo: chi è? Si tratta di una trovata pubblicitaria, un tentativo da parte della 33enne di attirare l’attenzione del “marito” o un tradimento a tutti gli effetti? Cerchiamo di fare chiarezza.

GF Vip, Delia Duran ha dimenticato Alex Belli?

La rivelazione bomba è stata sganciata da “Whoopsee.it” attraverso delle storie Instagram che hanno contribuito a creare hype attorno alla seguitissima faccenda, mostrando la redazione del portale di gossip e spettacolo al lavoro per confezionare la notizia. Lo scoop è stato anche anticipato dalla pagina Instagram “GiuseppePorro.it”, che ha precisato che “Whoopsee.it” fosse addirittura in possesso di foto esclusive del bacio incriminato tra la Duran e un misterioso uomo.

Le immagini pubblicate da “Whoopsee.it” ritraggono la Duran mentre si gode una serata al ristorante argentino “El Carnicero” di Milano insieme ad un uomo. I due sono stati paparazzati mentre ridono, scherzano e si scambiano sguardi complici ed inequivocabili effusioni seduti al tavolo del locale, che hanno lasciato insieme.

La Duran ha voltato pagina? Lei e Alex Belli sono “sposati” da soltanto 6 mesi. Anzi, come ha specificato la prima moglie dell’attore Katarina Raniakova, il loro non è stato un matrimonio ma una semplice cerimonia di celebrazione di una promessa d’amore. Belli non ha infatti divorziato dalla modella slovacca.

GF Vip Alex Belli e Delia Duran, è rottura?

Il rapporto tra la Duran e l’attore si è, per ovvi motivi, incrinato negli ultimi tempi. Fin dal suo ingresso nella Casa il 38enne si è mostrato in atteggiamenti ambigui con Soleil Sorge dapprima etichettando il suo rapporto con lei come una profonda amicizia per poi ammettere di esserne innamorato. Delia, intervenuta varie volte durante le puntate del GF Vip, non ha sicuramente preso bene le ultime dichiarazioni del suo Alex, che ha parlato di “poliamore” e ha affermato di non voler reprimere i suoi sentimenti verso la Sorge.

Solo qualche giorno fa la venezuelana ha annunciato sui social di star lasciando la casa milanese in cui abita con il “marito”, dicendo di voler “scappare”. Si tratta di una vendetta a tutti gli effetti? O la relazione tra lei e Belli è definitivamente naufragata? Quest’ultimo sarà informato dell’accaduto? Staremo a vedere.