Delia Duran ha lasciato la casa milanese di Belli: “Scappo via”. Aria d’addio

Il ‘teatrino’ continua con nuovi colpi di scena: il triangolo Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, che sta fagocitando le dinamiche del Grande Fratello Vip 6, ha altri fuochi d’artificio in serbo, pronti per essere sparati. L’ultimo, in ordine cronologico, lo ha acceso la ‘moglie’ dell’attore parmense che ha rotto il silenzio sui social dopo non essersi presentata in puntata venerdì 3 dicembre, nonostante l’invito degli autori del reality show di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini (la Duran non ha nemmeno voluto intervenire telefonicamente per parlare con Alex, il quale è stato contento del fatto che la compagna non abbia voluto reinserirsi nelle dinamiche della Casa più spiata d’Italia).

“Sono stati giorni complessi, vi ringrazio per l’affetto che mi avete dimostrato”. Così ha esordito Delia in una Stories Instagram, pubblicata nel tardo pomeriggio di sabato 4 dicembre. Quindi ha annunciato che, per il difficile periodo che sta attraversando, ha optato per una decisione drastica, lasciare Milano e la casa in cui vive con il fidanzato: “Ora mi dovete scusare ma ho proprio bisogno di scappare, di prendermi del tempo, per me stessa, lontano dai social, dal gossip e da casa. Hasta luego Milano”.

Dunque Delia ha lasciato la dimora milanese in cui abita con Alex. Una scelta netta. Parlare di ipotesi di rottura con Alex, ora, non è più tabù. Il fatto che la modella e attrice abbia rimarcato di aver la necessità di stare sola, lontano da casa, è una situazione del tutto inusuale, che apre a moltissimi scenari. D’altra parte è opportuno evidenziare che ormai, per quel che concerne il triangolo Belli-Soleil-Duran, non si capisce più dove finisca la finzione e dove inizi la realtà. Chissà chi recita cosa, quando e perché…

Alex Belli, pubblico e Adriana Volpe contro l’attore: pioggia di critiche

Una cosa è certa: Delia e Alex, al momento, non stanno facendo una bella figura secondo l’opinione pubblica. Tantissimi spettatori del GF Vip credono che tutto ciò che sta succedendo sia un teatrino studiato a tavolino per avere visibilità televisiva. A pensarla nello stesso modo è Adriana Volpe, opinionista in forza ad Alfonso Signorini. La trentina, anche nel corso dell’ultima diretta del reality show, ha tuonato pesantemente sull’attore, rimarcando più volte di pensare che si sia innanzi a una persona che sta recitando.