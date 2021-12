GF Vip: Soleil dà il 2 di picche a Belli in diretta e la Volpe stronca

L’attore ha ammesso nuovamente il suo sentimento nei confronti della Sorge e l’opinionista in studio non ha potuto trattenere la sua opinione

Alex Belli stasera al Grande Fratello Vip ammette nuovamente di amare Soleil Sorge, ma riceve un bel due di picche. L’ex attore di Centovetrine, in tutta la sua convinzione, sembra parlare di poliamore. Innanzitutto, nel salotto la gieffina, di fronte alla domanda diretta di Alfonso Signorini, conferma che il loro bacio è stato assolutamente vero. È convinta che senza le telecamere il loro rapporto sarebbe comunque questo e non si andrebbe oltre. Nei giorni scorsi, è comunque entrata in crisi perché ha visto l’attore “andare in protezione” la scorsa puntata, mentre parlava del loro bacio.

“Perché fare quel bacio se poi c’è da proteggersi? Perché vai avanti e poi ti trattieni?”, queste le domande che si è posta la Sorge, a cui però non riceve una risposta concreta. Ed ecco che Alex Belli ammette che c’era un qualcosa effettivamente da proteggere, qualcosa che non voleva dire. “Stavo maturando qualcosa che entrava dentro nel cuore”, dichiara il gieffino. Ha avvertito come “una specie di scatto” e questo per lui “è uscire fuori dal controllo”.

Rimasto solo nella stanza SuperLed, prosegue con le sue ammissioni: “Chi dice che non si possono amare due persone contemporaneamente”. Senza mai parlare in modo chiarissimo, tanto che per altri tutto questo farebbe parte di un copione già scritto, Belli rivela di sentire il bisogno di “capire che cos’è”. Sa che fuori ha una vita con Delia Duran, ma vuole “tenere Soleil con questo stato, con questo modo che abbiamo di poterci divertire, amarci e volerci bene”.

Le sue parole non vengono comprese dalla maggior parte del pubblico, sempre più sconvolto da ciò che sta accadendo nella Casa più spiata d’Italia. Secondo Alex non bisognerebbe mai vergognarsi di amare qualcuno. L’attore crede che Delia sappia benissimo l’amore che nutre nei suoi confronti.

Le dichiarazioni di Belli stanno generando battute ironiche sul web e c’è chi critica così ciò che sta accadendo in questa edizione del GF Vip 6. C’è chi poi ricorda il fatto che a Temptation Island Alex non sembrava molto propenso ad avere un rapporto aperto con Delia. Signorini va avanti con la puntata chiedendo a Soleil di raggiungerlo in studio. Ma attenzione, perché la Sorge non sembra provare lo stesso amore di Alex.

“Mi ha spiazzato nel momento in cui ha fatto quella dichiarazione. Da donna, nel bene e nel male già sapevo. Ho cercato di vedere la realtà delle cose. Io certo che lo amo, come essere umano. Mi prendo le mie piene responsabilità. Ma non c’è rischio. So i sentimenti che provo per la persona che ho fuori. Per me l’amore è quello, l’idea di costruire qualcosa con lui. Con Alex non è questa la direzione del nostro rapporto”

In questo modo, Soleil spazza via l’idea di avere un altro amore nella sua vita, oltre a quello che la sta aspettando fuori. In studio, senza essere ascoltata dai suoi coinquilini, confessa inoltre di aver già sentito Belli dire che si possono amare due donne con la stessa intensità. Invece, lei tenta di ragionare con più razionalità, riuscendo a distinguere così tutto.

Quando Soleil torna nella Casa, Adriana Volpe esprime con tutta sincerità la sua opinione sul triangolo amoroso. L’opinionista è ormai certa: “È lo stesso copione dell’Isola dei Famosi. È tutto finto, è una sceneggiata”.

Signorini fa poi sapere ad Alex che Delia è stata invitata a prendere parte alla puntata, ma ha declinato l’invito. L’attore crede che, a questo punto, sua moglie abbia compreso il suo desiderio. Più volte, le ha chiesto di non intervenire e di lasciarlo libero di vivere questa esperienza, fidandosi di lui.

Viene data l’opportunità a Delia di chiamare in diretta ad Alex, che attende in confessione. La telefonata, però, non arriva e Soleil resta un po’ sorpresa da questa sua decisione.