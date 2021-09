Soleil è fidanzata e vuota il sacco: “Così ci siamo salutati prima del GF Vip”

Continua il valzer del detto non detto al Grande Fratello Vip per quel che riguarda le relazione sentimentali. Raffaella Fico si è presentata da single nel programma, per poi rivelare di essere fidanzata; Amedeo Goria ha fatto il contrario: ha detto chiaro e tondo a Vera Miales, con la quale aveva una frequentazione, che nel reality se ci fosse stata l’occasione giusta non si sarebbe tirato indietro. Lei, di tutta risposta, non ha smesso di ribadire che è la sua compagna. Un vero e proprio paradosso che ha strappato più di una risata al pubblico. C’è poi Soleil Sorge che è uscita allo scoperto nelle scorse ore. Chiacchierando con Francesca Cipriani e Nicola Pisu, l’italo americana ha fatto emergere che fuori dalla Casa più spiata d’Italia c’è un lui ad aspettarla. Un ‘lui’ per il quale ha perso la testa.

La confessione della discussa ex corteggiatrice di Uomini e Donne è arrivata nel momento in cui la Cipriani ha parlato di istinto di maternità. Un istinto che la Sorge ha cominciato a sentire di recente. “Adesso sento quel cambiamento, come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino”, ha sottolineato Soleil. Senza un partner, il progetto di mettere su famiglia si fa assai più difficoltoso. L’italo-americana, però, ha qualcuno che l’attende fuori dalla dimora di Cinecittà.

L’ex volto di UeD ha così narrato di aver conosciuto una persona poco prima del suo ingresso nel reality show. Trattasi di un uomo misterioso a cui sta pensando moltissimo e di cui sente la mancanza. Quando Francesca le ha domandato in che modo si sia lasciata con il ‘tenebroso’ compagno prima di varcare la fatidica ‘Porta rossa’, Soleil ha replicato con un dolcissimo: “Con tanto amore”.

La Sorge ha quindi continuato a snocciolare curiosità circa il rapporto con tale persona del mistero, spiegando di averla incontrata in un periodo della sua vita in cui non aveva alcuna intenzione di iniziare una love story. Ma si sa che Cupido, quando decide di scagliare le sue frecce, può mettere tutto a soqquadro, facendo capitolare anche chi crede di essere ‘immune’ al sentimento in un determinato momento. E pare proprio che il dardo d’amore abbia colpito e affondato l’italo-americana.

“Questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita”, ha concluso Soleil che sembra proprio che abbia il cuore impegnato. Anzi, impegnatissimo!