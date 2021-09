Soleil Sorge ha già detto una grossa bugia al GF Vip, e non c’entrano gli ex

Soleil Sorge creerà un gran caos all’interno della Casa più spiata d’Italia: i ben informati di retroscena televisivi, quando hanno saputo che l’influencer divenuta popolare a Uomini e Donne (fu la scelta del tronista Luca Onestini) sarebbe stata una delle concorrenti del GF Vip 6, hanno subito assicurato che avrebbe innescato una serie di dinamiche fumantine nello show. Tali ben informati non avevano però messo in conto che avrebbe pure fatto rizzare i capelli all’ordine dei giornalisti. Cosa che invece è capitata. Ma perché le ‘penne tesserate’ all’ordine hanno storto il naso? Cosa ha detto l’italo-americana? Pare che abbia proferito una grossa bugia.

La giovane, nella clip di presentazione girata prima di entrare nella dimora di Cinecittà, ha affermato di svolgere le seguenti professioni: “Sono una modella, una influencer, un’attrice e una giornalista”. Ok per la modella e l’influencer, passi pure la questione attrice (dopotutto si può dire di recitare ed essere attrici pure se si è stati protagonisti dello spot del salumiere sotto casa, con tutto il rispetto dei salumieri sotto casa). Ciò che non può passare è invece il definirsi giornalisti, se non lo si è. Fanpage.it ha fatto le pulci all’ex volto UeD, smascherandola e facendo notare che il suo nome non compare affatto nell’elenco dell’albo dell’ordine dei giornalisti.

La testata campana ha fatto una ricerca, setacciando l’ordine dei giornalisti e provando con diverse soluzioni. Ha provato cioè a inserire il cognome Sorge, Sorgè, Sorgé e pure quello d’arte, ‘Stasi’. Ma nulla: Soleil non appare da nessuna parte. Dunque? Per caso è iscritta con qualche altra generalità? Sotto pseudonimo? Con qualche nome anagrafico di cui nessuno è a conoscenza? Oppure ha detto una grande bugia che poteva evitare? Il sospetto, più di un sospetto a onor del vero, è che la giovanotta abbia mentito auto-affibbiandosi un titolo che in realtà non detiene.

Nel caso in cui invece, da qualche parte nell’albo, dovesse spuntare il suo nome, sarebbe bello sapere dove la bella Soleil ha esercitato ed esercita la professione giornalistica. Si attendono delucidazioni in merito alla questione da parte della diretta interessata. Chissà se Signorini la metterà alle strette prossimamente. Dopotutto potrebbe scoprire di avere una collega tra i ‘suoi’ concorrenti.