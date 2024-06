GF, Cristina Plevani provoca: “Tornerei solo per un motivo”

Ve la ricordate? Ha vinto la primissima edizione del Grande Fratello ed è stata fidanzata per qualche mese con Pietro Taricone. Stiamo parlando di Cristina Plevani, che, secondo i rumor, dovrebbe entrare a far parte del nuovo cast del reality di Canale5, ma è davvero così? Andiamo a scoprire cos’ha detto lei stessa.

Dopo la clamorosa notizia di Dagospia sul suo possibile ritorno al GF a 24 anni dalla prima puntata del format, Cristina ha voluto fare chiarezza. I fan la acclamano, certo, forse nostalgici di un GF più autentico e senza troppi fronzoli, vero e ‘tagliente’ proprio come lei!

È in queste ore che la produzione del programma sta cercando i possibili nuovi Vipponi da inserire nella prossima edizione, e oltre alle persone comuni che parteciperanno ai casting, si è fatto il nome di Cristina Plevani, che però ha subito smorzato gli entusiasmi:

Apprendo di questa notizia dai social. Apprendo anche, dai commenti, che per molti sono antipatica, cerco visibilità e che vado per soldi (si perché gli altri vanno per la gloria). Come si dice? L’importante è che se ne parli, nel bene e nel male. Morale della favola: io non ne so nulla.

Su X si è poi scatenato il putiferio: i fan affezionati di Cristina l’hanno implorata di non andare, spiegandole di quanto il pubblico e il programma siano cambiati radicalmente nel corso del tempo. Un utente la avverte: “Ti userebbero e basta”, ma l’ex gieffina ha subito la risposta pronta: “Il GF è l’ultimo dei miei pensieri”, tagliando così ogni possibilità di rivederla sul piccolo schermo.

Cristina Plevani al GF, arriva la smentita

Convinta di non stare simpatica ai più per il suo carattere schietto, la Plevani ha poi lanciato una frecciata ai suoi odiatori social:

Per il resto, continuate a parlarne, mi date ancora più visibilità. (Ci andrei solo per stare ancora più sulle pa**e agli haters).

Nel mentre, si attendono con ansia i nomi dei nuovi concorrenti del GF, anche se trapelano alcuni personaggi noti come Cristiano Iovino, Vera Gemma, Garance Authiè (ormai ex fidanzata di Fedez), Paola Barale. Al Bano. Quest’ultimo però, come Cristina Plevani, ha voluto subito mettere a tacere i pettegolezzi con una frase che non lascia dubbi: “Io al GF? Balla clamorosa”.