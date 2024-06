GF, scoop su possibile concorrente: è un’ex vincitrice! (rumor)

E’ da poco terminata l’ultima edizione del reality show di Canale 5, il Grande Fratello, vinta da Perla Vatiero, e già si parla della prossima. Sul web sono difatti spuntate numerose indiscrezioni circa chi potrebbero essere i concorrenti della nuova stagione. Nelle ultime ore è stata lanciata la voce di un possibile ritorno davvero clamoroso! Stando ad alcuni rumor, difatti, potrebbe tornare nella casa del reality addirittura un’ex vincitrice! Capiamo meglio di chi si tratta e chi ha diffuso la notizia.

Dagospia ha lanciato tramite Ivan Rota una notizia clamorosa sul Grande Fratello. Un’ex vincitrice del programma potrebbe difatti tornare nella casa del reality di Canale 5. Stando a quanto scritto sul sito e riportato anche da Novella 2000, Alfonso Signorini ed i suoi collaboratori potrebbero scegliere uno dei concorrenti pescando dal passato ed addirittura dalla prima edizione! Potrebbe quindi fare il suo ritorno nel Grande Fratello Cristina Plevani, la prima ad aver trionfato nel reality nel 2000.

Si tratta tuttavia di una semplice indiscrezione. Non ci sono state difatti dichiarazioni ufficiali da parte del conduttore o dagli autori del programma, così come la diretta interessata non ha commentato la notizia. Di conseguenza non resta che aspettare una conferma o una smentita per capire se realmente rivedremo Cristina all’interno della casa del noto reality di Canale 5.

Al momento sono in atto i casting per scegliere i concorrenti che faranno parte della nuova edizione. Proprio uno dei protagonisti di quest’ultimo anno, Giuseppe Garibaldi, è stato chiamato per svolgere dei brevi incontri con i prossimi possibili inquilini della casa del Grande Fratello. In tantissimi hanno svolto le selezioni e c’è la possibilità, come l’anno scorso, di vedere persone comuni mescolarsi a volti già noti. Sarebbe questo il caso di Cristina Plevani nell’eventualità in cui il rumor circa la sua partecipazione fosse vero.

Chi è Cristina Plevani

Cristina Plevani ha partecipato alla prima edizione della versione italiana del Grande Fratello nel 2000. E’ stata lei ad aggiudicarsi la vittoria, riuscendo a battere gli altri concorrenti. In seguito alla sua partecipazione al reality show è stata ospite a diverse trasmissioni televisive e ha presentato lei stessa alcuni programmi. E’ stata inviata al Festival di Sanremo 2001 e ha inciso una cover di un brano di Nada. Inoltre ha curato per diversi anni una rubrica sul settimanale Visto.