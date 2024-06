Grande Fratello punta ai Ferragni, trattative con un famoso ex!

Secondo un’indiscrezione circolata su Instagram da parte di Amedeo Venza sembra proprio che Luca Vezil, ex storico di Valentina Ferragni, sia stato contattato dal Grande Fratello Vip per partecipare alla prossima edizione. Ma la vera notizia non è questa! Sembra infatti che il modello genovese, appassionato di moda e fotografia, abbia gentilmente rifiutato la proposta. Va detto che non molti l’avrebbero fatto e che per il suo lavoro questa sarebbe stata una grande opportunità.

L’ex fidanzato della piccola di casa Ferragni ha sempre portato avanti con una certa passione la sua carriera. Da quando poi si è lasciato con Valentina ha cercato di crearsi un nome al di fuori dell’ambito Ferragni. E questo già prima dello scandalo del Pandoro Gate. Ma il Grande Fratello sta probabilmente cercando nuovo materiale per la prossima edizione. Avere all’interno della casa più spiata d’Italia un ‘ex membro della famiglia Ferragni sarebbe un bel colpaccio. E già! Luca Vezil infatti, pur non facendo più parte della cerchia Ferragni, di sicuro è depositario di molti loro segreti.

Luca Vezil, nella casa più famosa d’Italia potrebbe dire la verità sui Ferragni?

E’ chiaro che i produttori del GF abbiano proprio fatto questo ragionamento. Ed è assolutamente giusto perché lui ha sofferto molto dopo la fine della storia con Valentina Ferragni. Lei invece si è sempre mostrata molto più fredda ed ha trovato presto un nuovo amore con il bel Matteo Napoletano. Le parole della giovane Ferragni, una volta finita la storia, sono state queste:“quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”. E’ chiaro quindi che sia stata proprio Valentina a porre fine alla loro storia d’amore.

Con queste premesse nella Casa del Grande Fratello potrebbero uscire fuori scottanti verità. Magari dettate dal risentimento che lui prova per come è finita la storia d’amore. E non solo! Infatti se lui partecipasse al programma si creerebbe un filo conduttore con la famiglia Ferragni. Questo comporterebbe la possibile partecipazione di qualche membro della famiglia o del circondario. E se questo non dovesse accadere ci sarebbe comunque molto materiale su di loro di cui s-parlare!