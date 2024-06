Isola 2024: è polemica su Iva Zanicchi, Maltese infiamma lo studio

Iva Zanicchi torna nello studio di Canale 5 durante la finale de L’Isola dei Famosi 2024 per sostenere Samuel Peron. Non è la prima volta che la cantante prende parte a una puntata di questa edizione. Infatti, anche nella semifinale aveva fatto il tifo per il ballerino dallo studio. Iva ha condiviso con Samuel la sua esperienza a Ballando con le Stelle come concorrente ed è in ricordo di quel percorso che ci tiene a essere presente per lui. La decisione di invitare la Zanicchi anche durante la finale per sostenere Peron non è ben vista dal pubblico. Molti telespettatori fanno notare che tale scelta sarebbe ingiusta nei confronti degli altri naufraghi.

Apertamente, dopo il ritorno ufficiale di Samuel su Playa Palapa da finalista, Iva chiede al pubblico di votare per salvarlo. Il pubblico vede questi suoi interventi come una sorta di propaganda per portare alla vittoria Peron, che aveva quasi perso la possibilità di diventare finalista perdendo al televoto contro Edoardo Franco, insieme a Matilde Brandi. Nel corso della puntata, in onda il 5 giugno 2024, Edoardo Stoppa vince una prova e deve scegliere chi mandare al primo televoto flash della serata. L’inviato di Striscia la Notizia fa il nome di Artur Dainese, che a sua volta porta con sé proprio Samuel.

Ed ecco che dallo studio di Canale 5 torna a parlare Iva Zanicchi a L’Isola dei Famosi, che ovviamente continua a sostenere il ballerino a televoto aperto. Per questo, Vladimir Luxuria cerca di bilanciare la situazione chiedendo a Sonia Bruganelli e Dario Maltese di esprimere un commento positivo su Artur. I due opinionisti, però, non hanno mai tifato per Dainese, anzi l’hanno spesso criticato. A questo punto, a Vladimir non resta altro da fare che schierarsi lei dalla parte di Artur, sebbene non possa farlo visto il ruolo che ha.

Nel frattempo, Zanicchi diverte lo studio con i suoi interventi e dà il suo sostegno anche ad Aras Senol. Interviene improvvisamente Maltese, il quale rappresenta la vera rivelazione di questa edizione del reality show. L’opinionista sorprende anche stasera dichiarando che tra lui e Iva ci sarebbero “dei trascorsi”. Zanicchi ironizza e conferma, dichiarando di poter parlare di questo solo dopo la mezzanotte, infiammando così lo studio di Canale 5.

Vladimir fa notare che, siccome in Honduras c’è stato poco di cui parlare per quanto riguarda sentimenti e passione, è contenta di vedere almeno lo studio infiammarsi. “Parliamo di tanti anni fa”, ci tiene a precisare Maltese, continuando a scherzare con Iva. A metà puntata la Zanicchi lascia lo studio, facendo il suo in bocca al lupo a tutti.