Isola, per Stoppa si mette male: Brandi gli dà la mazzata finale

Samuel Peron è rientrato ufficialmente in gioco nella finale de L’Isola dei Famosi 2024, anche se non ne è mai uscito davvero. Il ballerino è il sesto finalista di questa edizione, ma il resto del gruppo non era al corrente della notizia, almeno fino a ora. Nel corso dell’ultima puntata, ecco che Vladimir Luxuria trova un modo per permettere a Samuel di fare il ritorno su Playa Palapa in modo scoppiettante. Prima di tornare a sedersi a fianco ai suoi compagni d’avventura, il ballerino resta nascosto e ascolta le loro opinioni sul suo conto.

Peron è diventato il finalista quando ha vinto la sfida contro Matilde Brandi e il gruppo è rimasto finora ignaro di questo. Pertanto, stasera credono di essere rimasti in quattro, dopo la prima eliminazione della puntata, quella di Edoardo Franco. A detta di Sonia Bruganelli, tra loro chi non apprezzerebbe la presenza in finale di Samuel sarebbe Edoardo Stoppa, in quanto farebbe di tutto pur di raggiungere la vittoria. Nella scorsa puntata, quest’ultimo è stato messo sotto accusa e anche nella finale la situazione è simile.

Vladimir Luxuria manda in onda una clip che riprende Samuel e Matilde che esprimono i loro disappunti sugli altri naufraghi. In particolare, la Brandi ha espresso il suo parere negativo su Stoppa, aggiungendo: “Mi piacerebbe che dicesse le cose che dice a noi”. Edoardo nella finale de L’Isola dei Famosi sembra non scomporsi più di tanto e quando rivede Peron, che riappare dal buco di un tavolo, appare felice.

In realtà, un po’ tutti dimostrano di essere contenti della presenza di Samuel, anche se il pubblico fatica a credere che sia esattamente così. Ora si ritrovano a lottare per la vittoria non più in quattro, bensì in cinque. Chi vuole vincere (tutti) è chiaro che dentro di sé non sia poi così felice del ritorno di Peron in Playa Palapa. Questo anche perché Samuel è sempre stato un nome forte al televoto. Ha perso quello che lo vedeva protagonista con Edoardo Franco e Matilde Brandi, arrivando a conquistarsi la finale tramite una sfida.

In qualche giorno, infatti, la situazione sembra essere cambiata per Samuel, il quale non appare più tra i favoriti alla vittoria. Certo, è ritenuto un papabile vincitore viste le percentuali con cui ha superato le precedenti sfide al televoto, ma ultimamente ha perso qualche consenso. Dallo studio a sostenerlo arriva la voce di Iva Zanicchi, che ci tiene a dare il suo appoggio alla persona con cui ha vissuto l’esperienza come concorrente di Ballando con le Stelle.

Intanto, arriva in studio Matilde Brandi, la quale ha sfiorato la finale. Qui la ballerina si scaglia nuovamente contro Stoppa, parlando del ritorno in scena di Peron:

“Non se l’aspettava. Io credo che lui abbia fatto strategia nel mandarci a casa a me e Samuel. Ha strappato Aras da Edoardo Franco per tenerselo buono. Ha diviso un’amicizia. Anche Alvina si è attaccata molto a lui e viceversa. Edoardo Franco non si meritava di uscire. Chi vorrei vincesse? Samuel”

Vladimir approfitta della situazione per chiedere a Matilde e al suo compagno quando si sposeranno. Lui afferma che prima vorrebbe il consenso delle figlie di lei e la Brandi propone alla conduttrice, a Sonia Bruganelli e Dario Maltese di essere i suoi testimoni di nozze.

Tornando su Playa Palapa, dopo il ritorno di Samuel, i giochi si fanno duri. Vladimir Luxuria manda così in onda una clip che ritrae i momenti più speciali che li vedono protagonisti, in Honduras. Artur Dainese, Peron e Stoppa non trattengono la commozione di fronte alle immagini. Dopo tanto tempo, i cinque finalisti hanno la possibilità di rivedersi sul piccolo schermo tramite un televisore presente ne La Palapa.