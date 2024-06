Isola dei Famosi, Stoppa crolla! Lo studio lo fa a pezzi

Non è una puntata serena per Edoardo Stoppa a L’Isola dei Famosi, quella che va in onda il 2 giugno 2024. Lui è il primo finalista, individuato tramite una prova svolta nel corso dell’appuntamento trasmesso mercoledì scorso. Ed ecco che durante la semifinale il naufrago viene messo di fronte a vari attacchi. Ciò accade quando Vladimir Luxuria manda in onda una clip in cui appare proprio Stoppa che accusa Artur Dainese di aver rubato metà cocco. Il finalista si lascia andare a una serie di illazioni, che vengono criticate dai presenti in studio.

In particolare, Vladimir Luxuria ammette di aver visto una strategia nel comportamento di Edoardo. Questo perché il finalista si è lasciato andare a queste accuse quando si è ritrovato di fronte le telecamere, in questi giorni, anziché parlarne con il diretto interessato. Ecco le parole della conduttrice, alquanto infastidita:

“A me sei sembrato stratega in questo momento. Tu cosa hai fatto Edoardo? A favore di telecamera ne hai parlato con tutti e non gliel’hai detto in faccia. Perché non l’hai fatto?”

Artur ammette di aver faticato a credere a queste accuse quando è stato messo al corrente da Edoardo Franco. “Cosa pensi che ho rubato il cocco? Dimmelo”, tuona Dainese, che proprio nei giorni scorsi è risultato essere il misterioso naufrago coinvolto nel caso dei cibo rubato ai cameraman. A lanciare una stoccata nei confronti di Dario Maltese, il quale poco prima si è lasciato andare a degli inaspettati e giusti complimenti per Artur Dainese.

L’opinionista, che non si lascia sfuggire nulla, anche questa volta fatica a trattenere il suo disappunto:

“Tutto questo mi fa un po’ sorridere. Precisando che il mio pensiero su Artur nel gioco è sempre quello. A me sembra che non vogliano fare il lavoro sporco e vogliano farlo fare a noi in studio. Non gli parlano in faccia”

Edoardo Stoppa tenta di giustificare le sue azioni di fronte agli attacchi, ma Vladimir non ci sta: “Noi abbiamo sentito poco fa che tu hai accusato Artur di averlo rubato”. Sonia Bruganelli, invece, invita un po’ tutti i naufraghi di giocare meglio le loro carte: “Pazzesco, vi state facendo un autorete. Artur sta usando bene le telecamere rispetto a Stoppa e Samuel, che dovrebbero farlo meglio”.

Intanto, anche Matilde Brandi in questi giorni ha svelato il suo disappunto sul comportamento di Stoppa. Secondo la ballerina, Edoardo avrebbe dovuto dire ad Artur le cose in faccia, anziché parlare di fronte alle telecamere. Vladimir cerca di stuzzicare Matilde questa volta, facendo notare al primo finalista una probabile strategia: “Forse sta andando contro di te perché ti considera pericoloso come sfidante”.

Nel frattempo, Stoppa stasera a L’Isola dei Famosi spiega di aver sempre tentato di smussare il suo carattere per fare andare bene le cose e che nella vita di tutti i giorni è proprio così come si sta mostrando. Detto ciò, afferma di non voler creare un caso intorno al mezzo cocco che lui credeva fosse stato rubato da Artur. E la conduttrice si agita nuovamente: “Se tu non vuoi creare un caso non fai illazioni! Quindi l’idea di un Edoardo eroe perfetto sta vacillando?”.

A rispondere a questa domanda è Edoardo Franco, il quale crede che la parola “eroe” bisognerebbe usarla solo con coloro che salvano delle vite. Anche Sonia Bruganelli dallo studio bacchetta Stoppa, invitandolo a non mostrarsi come quello che tira la pietra e nasconde la mano. La situazione si complica per il primo finalista quando deve scegliere come suddividere i quattro naufraghi che vorrebbero approdare in finale in due coppie.

A Matilde e Alvina assegna la prova di forza. “Non è una scelta così buonista secondo me”, segnala Maltese, facendo notare la discutibile scelta di far svolgere una prova di forza a due donne. Dello stesso avviso è la Brandi, la quale si ribella subito dopo aver perso contro Alvina. “Non era un gioco da donne”, tuona. “Hai sempre vinto tutte le prove di forza contro gli uomini”, si difende Stoppa in questa serata così difficile per lui.